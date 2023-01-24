В научном фонде Сахарова заявили о независимости от признанного нежелательным в России

По ее словам, в 2021 г. ее пригласили принять участие в работе оргкомитета по празднованию столетия, который был создан по распоряжению президента Владимира Путина. «Один из проверенных методов сохранения наследия – это стипендия, потому что студентам всегда интересно узнать про историю ученого, в честь которого названа стипендия. Мне хотелось создать стипендию на физическом факультете МГУ, потому что его закончил Андрей Дмитриевич и я, но потом мы расширили программу на МФТИ», – пояснила она про научный фонд. Сахарова-Либерман также заявила, что ни учредитель, ни финансирование научного фонда никак не связаны с американским фондом. «Это эндаумент, «кошелек», куда деньги поступают и распределяются в соответствии с целевым назначением», – заявила она. Интерес Генпрокуратуры к научному фонду был бы «полнейшей бессмыслицей», добавила Сахарова-Либерман.