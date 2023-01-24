В научном фонде Сахарова заявили о независимости от признанного нежелательным в России

В научном фонде Сахарова заявили о независимости от признанного нежелательным в РоссииВнучка академика ушла с поста вице-президента одноименной американской организации
Научный фонд Андрея Сахарова и The Andrei Sakharov Foundation, деятельность которого Генеральная прокуратура накануне признала нежелательной, абсолютно не связанные между собой организации и не имеют друг к другу никакого отношения, сообщил «Ведомостям» член попечительского совета научного фонда, академик Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов.
Внучка Сахарова Марина Сахарова-Либерман, которая была вице-президентом The Andrei Sakharov Foundation, ушла с этого поста вчера, поскольку граждане России не могут участвовать в работе нежелательных организаций, рассказала она «Ведомостям». Но она «не согласна» с решением признать фонд нежелательной организацией, поскольку «он занимался деятельностью по сохранению интеллектуального и научного наследия, 30 лет он занимался архивной работой». «Но для меня важна научная деятельность, и я решила выполнять предписания законодательства», – сказала Сахарова-Либерман. Она заверила, что фонд не занимался политической деятельностью в принципе.
По ее словам, в 2021 г. ее пригласили принять участие в работе оргкомитета по празднованию столетия, который был создан по распоряжению президента Владимира Путина. «Один из проверенных методов сохранения наследия – это стипендия, потому что студентам всегда интересно узнать про историю ученого, в честь которого названа стипендия. Мне хотелось создать стипендию на физическом факультете МГУ, потому что его закончил Андрей Дмитриевич и я, но потом мы расширили программу на МФТИ», – пояснила она про научный фонд. Сахарова-Либерман также заявила, что ни учредитель, ни финансирование научного фонда никак не связаны с американским фондом. «Это эндаумент, «кошелек», куда деньги поступают и распределяются в соответствии с целевым назначением», – заявила она. Интерес Генпрокуратуры к научному фонду был бы «полнейшей бессмыслицей», добавила Сахарова-Либерман.
Что такое научный фонд Андрея Сахарова
Согласно опубликованной самим фондом выписке из ЕГРЮЛ, научный фонд А.Д. Сахарова зарегистрирован в Москве, его директор – заместитель ученого секретаря в ФИАН им. П.Н.Лебедева Станислав Бежанов. В попечительский совет входят два лауреата Нобелевской премии по физике Андрей Гейм и Константин Новоселов, член совета директоров ПАО «НЛМК» Томас Верасто, внучка академика Сахарова-Либерман и другие эксперты и академики РАН. Возглавляет попечительский совет бывший президент академии Александр Сергеев.
Фонд был учрежден в рамках празднования столетия физика и Нобелевского лауреата Андрея Сахарова в 2021 г., а капитал фонда складывается из пожертвований крупнейших российских компаний, таких как «Сбербанк», «Норильский никель», «НЛМК», «Росэнергоатом». Эти средства идут на выплаты победителям конкурса на получение стипендий имени Сахарова, в котором принимают участие студенты и аспиранты физического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова и МФТИ, для этого ученые советы вузов принимали специально решение об учреждении соответствующей премии в своих вузах, говорится на сайте научного фонда.
Научный фонд Сахарова был создан в рамках работы оргкомитета столетнего юбилея ученого, это было согласовано с администрацией президента, поэтому опасений на счет его дальнейшей работы нет, сообщил «Ведомостям» его председатель Сергеев. «Идея эндаумента – помогать молодым аспирантам оставаться в науке, потому что прожить на стипендию аспиранта, зачастую, не просто. Я не вижу причин, почему работа научного фонда должна подвергаться ревизии или что ошибочно были в проведены в стране мероприятия, связанные с празднованием 100-летнего юбилея Андрея Сахарова, не правильно поставлены памятники Сахарову или что это стало нежелательным для государства», – считает Сергеев.
«В этом учебном году количество стипендиатов премии научного фонда А.Д.Сахарова было увеличено и сейчас премию в размере 25 000 рублей в месяц получают 10 студентов и аспирантов Физтеха. Разумеется, подобные стипендиальные программы, кроме финансовой поддержки, стимулируют студентов к публикационной активности и планомерной научной работе», – сообщили в ответ на запрос «Ведомостей» в пресс-службе МФТИ. В МГУ на момент публикации материала не ответили «Ведомостям». «Ведомости» направили запросы в другие в компании-жертвователи научного фонда А.Д.Сахарова.
Хохлов поясняет, что фонд ведет деятельность только в области физико-математических наук и не занимается другой деятельностью. «Общее у двух фондов только то, что они носят имя Андрея Сахарова. Думаю, что в Генпрокуратуре работают квалифицированные люди и понимают разницу в работе фондов», – ответил «Ведомостям» Алексей Хохлов, комментируя гипотетический интерес ведомства к Научному фонду.
Юрист Анастасия Буракова говорит, что на практике нельзя исключать риск интереса Генпрокуратуры к научному фонду А.Д. Сахарова, так как в названии российского и американского фонда, признанного накануне нежелательным, есть схожесть, несмотря на то, что они юридически не связаны.
Какие фонды Сахарова существуют?
Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность Фонда Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov Foundation) 23 января. «По результатам изучения поступивших материалов 23.01.2023 Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation ("Фонд Андрея Сахарова"), США», – говорится в сообщении. Как следует из заявления, деятельность этой организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Генпрокуратура также направила данные об организации в Минюст для внесения в соответствующий перечень.
Эта организация была создана в США в 1990 г. одновременно с Общественной комиссией по увековечению памяти академика Сахарова — Фонд Сахарова. Сейчас она работает в Москве под названием «Сахаровский центр» и внесена в реестр НКО-иноагентов. Обе организации были созданы по инициативе правозащитницы Елены Боннер, вдовы Сахарова. Центр занимается культурной, общественной и правозащитной деятельностью. На сайте организации сказано, что фонд стремится сохранить наследие советского физика, одного из создателей первой советской водородной бомбы, лауреата Нобелевской премии мира за 1975 г. Сахарова. «Ведомости» направили запрос представителям фонда.