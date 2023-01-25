С 2020 по 2022 год практически во всех регионах произошел рост зачислений студентов на бюджет

Развитие научных центров в регионах – это одна из ключевых причин, почему выпускники решают продолжить обучение не в столице, считает заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов. По его словам, эта программа уже идет несколько лет. «В результате этого мы имеем регионы с мощными научными школами – это невероятно важно. У нас в стране ранее были наукограды, но сегодня я хочу ввести новый термин и новое слово – у нас появляются университетограды», – подчеркивает Асмолов. По его словам, это происходит, когда ряд университетов становятся градообразующими. Таким университетоградом, по словам профессора, уже является Томск, где количество студентов на душу населения опережает другие города России.