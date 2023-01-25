С 2020 по 2022 год практически во всех регионах произошел рост зачислений студентов на бюджет

С 2020 по 2022 год практически во всех регионах произошел рост зачислений студентов на бюджетВ Минобрнауки рассказали о «региональном развороте» в образовании
С 2020 по 2022 г. практически во всех регионах произошел рост зачислений студентов на бюджет, об этом рассказал журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В 85 региональных вузах за последние два года число бюджетных мест увеличилось более чем на 20%. В целом по стране средний балл зачисления остался относительно неизменным, что указывает на более равномерное распределение студентов с высоким уровнем школьных знаний, подчеркивает Фальков, отмечая, что такие студенты чаще принимали решение остаться в своем регионе.
В последние годы наблюдался тренд на региональный разворот в обеспечении доступности и качества высшего образования, считает министр. «Социально-экономическое развитие региона во многом зависит от того, какое количество молодежи, талантливой в первую очередь, получает образование в соответствующем регионе, остается там жить и работать», – отметил Фальков. Он заявил о феномене в развитии регионального образования, отметив репутацию нестоличных университетов. По его словам, она настолько сильно выросла за последние годы, что, даже увеличив бюджетный прием на десятки процентов, эти университеты сумели удержать и даже нарастить как качество приема, так и численность платных студентов.
Наиболее яркими примерами таких вузов стали Нижегородский государственный университет имени Лобачевского и Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. Учебным заведениям удалось увеличить рост бюджетного приема на 22% и 30% по сравнению с 2020 г., а увеличение среднего балла ЕГЭ бюджетников составило 1,5 и 2,1 балла соответственно.
По словам министра, такой результат обусловлен прежде всего крупными проектами, в частности созданием совместных с регионами кампусов на базе учебных заведений. Он подчеркнул, что в случае с университетами речь идет не о девелоперских проектах, а о качестве научно-технологического развития города и региона.
Решение о создании таких кампусов, или сети студенческих городков нового типа, было принято в 2021 г. Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что в России в ближайшие 10 лет появится не менее 30 университетских кампусов мирового уровня. В ближайшие четыре года правительство направит на это около 36 млрд руб. из федерального бюджета. Предполагается, что государство будет вкладывать не более 60% стоимости создания каждого кампуса.
Вице-премьер Дмитрием Чернышенко в ходе образовательного брифинга сообщил, что по поручению президента был впервые сформирован рейтинг научно-технологического развития регионов, который включает 33 основных показателя и построен на принципах публичности, независимости и объективности. В этом году лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Томская область. В первую пятерку также вошли Республики Башкортостан и Татарстан.
По мнению Чернышенко, динамично развивать научно-технологическую сферу нельзя без объединения усилий всех участников – науки, вузов и бизнеса. Ярким практическим примером такой синергии, по словам вице-премьера, можно считать научно-образовательные центры мирового уровня (НОЦ). «В 36 субъектах по поручению президента действуют уже 15 НОЦов мирового уровня. Они работают по 65 научным направлениям, и сегодня мы видим, какие технологии уже дошли до рынка», – рассказал он. На сегодняшний день в число таких центров входят «Инновационные решения в АПК» (Белгородская область), «Кузбасс» (Кемеровская область), «Техноплатформа 2035» (Нижегородская область), «Рациональное недропользование» (Пермский край).
Развитие научных центров в регионах – это одна из ключевых причин, почему выпускники решают продолжить обучение не в столице, считает заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов. По его словам, эта программа уже идет несколько лет. «В результате этого мы имеем регионы с мощными научными школами – это невероятно важно. У нас в стране ранее были наукограды, но сегодня я хочу ввести новый термин и новое слово – у нас появляются университетограды», – подчеркивает Асмолов. По его словам, это происходит, когда ряд университетов становятся градообразующими. Таким университетоградом, по словам профессора, уже является Томск, где количество студентов на душу населения опережает другие города России.
Профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина считает, на регионализацию высшего образования повлияли и другие факторы, в частности падение доходов населения, пандемия COVID-19 и распределение дополнительных бюджетных мест региональным вузам. «Родителям стало сложнее оплачивать детям обучение и проживание в Москве и Санкт-Петербурге. Появилось желание бесплатно учиться хотя бы на бакалавриате в своем регионе. Пандемия же заставила студентов вернуться в регионы, потому что многие вузы отказывали в очном обучении и местах в общежитиях», – отмечает Абанкина.
Когда Фальков возглавил министерство, то в значительной степени бюджетные места были также распределены между региональными вузами, отмечает эксперт. С одной стороны, это сделало образование более доступным, но не изменило ситуацию в корне – подавляющее большинство высокобалльников по ЕГЭ все равно выбирают обучение в Москве и Санкт-Петербурге. «В регионах они [бюджетные места] фактически заместили тех, кто раньше на бюджет претендовать не мог и обучался на коммерческой основе», – подчеркивает Абанкина. По ее словам, не удалось до конца реализовать программу опорных (региональных) и программу вузов в стратегических отраслях.
Как ранее писали «Ведомости», мониторинг качества приема в российские вузы за 2022 г., подготовленный НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки, показал, что многие региональные университеты на фоне двухлетнего увеличения бюджетных мест в 2022 г. смогли увеличить средний балл при приеме на бюджет и число платных студентов. В 2022 г. Минобрнауки отчиталось о приросте 38 000 бюджетных мест. За два года число бюджетных мест выросло больше чем на 20% в 85 вузах.
Директор Института образования ВШЭ Евгений Терентьев указывает на то, что выбор региональных вузов у студентов также обусловлен работой Министерства образования и усилиями самих учебных заведений по повышению качества преподавания. «Есть фактор геополитической турбулентности и социально-экономической неопределенности, но это менее важно, потому что это [регионализация образования] долгосрочный тренд, который выходит за рамки 2022 г.», – заключил Терентьев.