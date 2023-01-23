Средний балл для поступления на бюджет в региональных вузах вырос

В 2022 г. средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет без учета вузов Москвы и Санкт-Петербурга увеличился с 66,9 балла до 67,1. В целом по России средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет вновь не показал рост, но и не снизился, составив те же 70,3, что и в 2021 г. (средний балл ЕГЭ платного приема также не изменился – 65,5). В 2021 г., как отмечалось в предыдущем мониторинге, средний балл ЕГЭ впервые за 10 лет наблюдений продемонстрировал снижение в целом по России на 0,5. Тогда это произошло во многом из-за увеличения числа бюджетных мест для региональных вузов (с 67,5 балла в 2020 г. до 66,9 в 2021 г.), т. е. смогли поступить те абитуриенты, которые раньше не проходили по конкурсу баллов.