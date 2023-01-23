Средний балл для поступления на бюджет в региональных вузах вырос

Средний балл для поступления на бюджет в региональных вузах выросАбитуриенты стали чаще поступать в своих регионах и на бюджетные, и на платные места, говорится в исследовании ВШЭ
Многие региональные университеты на фоне двухлетнего увеличения бюджетных мест в 2022 г. смогли увеличить средний балл при приеме на бюджет и число платных студентов, об этом говорится в ежегодном мониторинге качества приема в российские вузы за 2022 г., подготовленном НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки. Исследование есть в распоряжении «Ведомостей».
Тренды приемной кампании 2022 г.
В 2022 г. средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет без учета вузов Москвы и Санкт-Петербурга увеличился с 66,9 балла до 67,1. В целом по России средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет вновь не показал рост, но и не снизился, составив те же 70,3, что и в 2021 г. (средний балл ЕГЭ платного приема также не изменился – 65,5). В 2021 г., как отмечалось в предыдущем мониторинге, средний балл ЕГЭ впервые за 10 лет наблюдений продемонстрировал снижение в целом по России на 0,5. Тогда это произошло во многом из-за увеличения числа бюджетных мест для региональных вузов (с 67,5 балла в 2020 г. до 66,9 в 2021 г.), т. е. смогли поступить те абитуриенты, которые раньше не проходили по конкурсу баллов.
В 2022 г. Минобрнауки отчиталось о приросте 38 000 бюджетных мест. За два года число бюджетных мест выросло больше чем на 20% в 85 вузах. Наибольший прирост мест (на 65%) произошел в Национальном исследовательском Томском государственном университете, Балтийском федеральном университете им. И. Канта (на 50%), а также в Дальневосточном федеральном университете (на 45%), Арктическом федеральном университете (на 43%) и других региональных вузах. Из столичных университетов контрольные цифры приема резко увеличили только МИФИ – 66%, Станкин – 42%, Первый государственный московский медицинский университет им. И. М. Сеченова – 36%.
Как пояснил «Ведомостям» научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, речь идет о новом феномене для системы высшего образования в России. «Репутация ведущих нестоличных университетов настолько сильно выросла за последние годы, что, даже увеличив бюджетный прием на десятки процентов, эти университеты сумели удержать и даже нарастить как качество приема, так и численность платных студентов», – рассказал он. Например, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского увеличил рост бюджетного приема за два года на 22%, средний балл – на 1,5, платный прием – на 15%.
Кампания 2022 г. во второй раз прошла в условиях поступления в одну волну, и дополнительный прием был объявлен в 223 вузах (в 2021 г. только в 153), еще одним нововведением стала вариативность вступительных испытаний, при которой абитуриент может выбрать, с каким именно ЕГЭ подавать документы в вуз, например с физикой или информатикой.
В целом в прошлогоднюю приемную кампанию сохранилась тенденция зачисления студентов на первый курс как на платные, так и на бюджетные места с баллами выше 80 – такие и более высокие средние баллы в 2022 г. получил 21% зачисленных студентов (22,3% в 2021 г., 21,7% в пандемийном 2020 году). Незначительно увеличилась доля хорошистов – с баллами 70–79 поступили 25% абитуриентов против 23% в 2021 г. Доля троечников (56 баллов и меньше) в общем приеме, наоборот, снизилась до 18% после 2021 г. с долей 18,8%.
Исходя из данных мониторинга в наборе непосредственно на бюджет снизилось число вузов, принявших отличников (т. е. с баллами 80 и выше): с 36 в 2021 г. до 32 в 2022 г.
Вузы – лидеры по качеству приема на бюджет
У 17 из топ-25 вузов – лидеров качества бюджетного приема (с набором более 300 абитуриентов) упал средний балл, улучшить результаты смогли только четыре вуза со скромным ростом от 0,2 до 1,7 балла. Состав первой пятерки остался неизменным – МФТИ, НИУ ВШЭ московский кампус, МГИМО, НИУ ВШЭ петербургский кампус и ИТМО, средний балл в 2022 г. не изменился по сравнению с прошлым у МФТИ (97,1) и ИТМО (93,7), вырос у ВШЭ в Санкт-Петербурге на 1 балл и снизился у ВШЭ в Москве и у МГИМО на 1,2 и 1,6 балла соответственно.
Небольшое падение среднего балла у топовых вузов можно объяснить эффектом компенсации из-за увеличения бюджетных мест, пояснил по просьбе «Ведомостей» директор Института образования ВШЭ Евгений Терентьев, также это может говорить о том, что талантливые абитуриенты стали чаще выбирать вузы в своих регионах и не стремились в столичные. «Мы видим, что растет привлекательность региональных вузов, при этом средний балл тоже растет», – добавил Терентьев.
Значительное снижение среднего балла (на 4,2) продемонстрировал Новосибирский национальный исследовательский университет, опустившись с 17-го места на 20-е, а также Государственный университет управления (минус 2,7 балла в сравнении с 2021-м), переместившись с 20-го места на 21/22-е, разделяя его с Сеченовским университетом.
Топ вузов платного приема
В 2020 г. вузы заморозили цены на образование, оставив их на уровне 2019 г. После этого в 2021 и 2022 гг. происходил возврат к свободному ценообразованию на рынке. Динамика цен, как правило, корректировалась на инфляцию с ростом на 4% за два года. Несмотря на то что рост номинальных цен, которые устанавливали вузы за три года, с 2019 по 2022 г., происходил незначительно – с 2 до 5%, средний чек, который российские семьи платили за первый курс в 2021 г., вырос на 18% и составил 194 251 руб. (вместо 164 667 руб. в 2019 г.).
Как проводилось исследование
Мониторинг приема проводится Институтом образования НИУ ВШЭ с 2010 г. Качество приема оценивается по среднему баллу абитуриентов, зачисленных на первый курс бакалавриата/специалитета очного обучения по итогам ЕГЭ. Результаты победителей и призеров олимпиад школьников, которых вузы зачислили без вступительных испытаний, засчитываются как 100 баллов.
В 2022 г. исследование охватило 812 вузов, из них 396 головных государственных, 321 филиал и 95 негосударственных вузов – это почти все участники рынка высшего образования с обучением по очной форме. Мониторинг не включает силовые и творческие вузы, в которых уровень ЕГЭ не ключевой параметр для поступления. Всего в вузы-участники зачислено 529 000 студентов (в 2021 г. 526 000), что примерно совпадает с прошлогодним объемом приема.
«Потребитель высшего образования с каждым годом был готов платить больше за высокое качество образования и высокую репутацию вуза, все реже – экономить на высшем образовании», – объясняют авторы исследования, тем не менее в 2022 г. эта тенденция оставалась, как и средний чек остался на уровне 2021 г. – 194 577 руб. за первый год обучения.
В прошлогоднюю кампанию 11%, чуть более 18 000 абитуриентов, зачисленных на платное отделение, получили средний балл ЕГЭ 90 и выше, 22%, 38 000, – от 80 до 89, еще 38%, более 66 000 будущих студентов, имели средний балл от 70 до 79. Лишь 2% поступающих получили средний балл 56 и ниже, соответствующий тройке.
«Примерно половина зачисленных на платные места – это студенты с высокими или очень высокими баллами, которые могут поступить на это же направление в другие ведущие вузы на бюджетное место. Но они и их родители предпочитают заплатить, но пойти учиться в приоритетные для себя вузы, куда по конкурсу они поступить не смогли», – сообщил «Ведомостям» Кузьминов.
Топ-5 вузов по качеству платного приема 2022 г. (с набором более 300 абитуриентов) похож на список лидеров приема на бюджет. На 1-м месте также находится МФТИ с 93,8 среднего балла на платное отделение, в сравнении с 2021 г. он повысился на значительные 5,5, на 2-м месте МГИМО с 85 баллами. Тройку лидеров завершают филиалы НИУ ВШЭ В Москве (83,9 в 2022-м), Санкт-Петербурге (82,9) и Нижнем Новгороде (78,6).
Как вузы отреагировали на рейтинг
В РТУ МИРЭА традиционно с интересом следят за ежегодным исследованием ВШЭ, сообщил «Ведомостям» представитель вуза, заявив, что данные в целом корректны. «Нам приятно отметить очередное улучшение позиций Российского технологического университета. Мы последовательно развиваем материально-техническую базу, предлагаем новые актуальные образовательные программы, в том числе с ведущими отраслевыми партнерами: VK, «Росатомом», «Ростелекомом» и др.», – добавили там.
В УрФУ, который по итогам 2021 г. стал лидером рейтинга по числу зачисленных абитуриентов (на бюджетной и платной основе), анонсировали, что в приемную кампанию 2023 г. у вуза будет свыше 10 000 бюджетных мест. «К нам поступают не только из Свердловской области и регионов Большого Урала. География очень широкая – это также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток. Речь идет о десятках регионов, откуда к нам приезжают ребята для получения высшего образования», – сообщил «Ведомостям» ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
Представитель пресс-службы Новосибирского госуниверситета сказал, что «согласиться с данными мониторинга НИУ ВШЭ по среднему баллу или опровергнуть их не представляется возможным», пока вуз не ознакомится с методикой 2022 г. и не сравнит с 2021 г.