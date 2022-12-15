В Минпросвещения назвали сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году
Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 г. пройдет с 26 мая по 20 июня, следует приказа Минпросвещения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
В соответствии с документом, экзамены в 2023 г. пройдут в следующие даты:
26 мая – география, литература и химия;
29 мая – русский язык;
1 июня – математика;
5 июня – история и физика;
8 июня – обществознание;
13 июня – биология и иностранные языки (за исключением раздела «говорение»);
16 и 17 июня – иностранные языки (раздел «говорение»);
19 и 20 июня — информатика;
Резервный период сдачи ЕГЭ начнется 12 апреля и продлится до 19 сентября.
Минпросвещения также определило и расписание Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2023 г., основной период которого, включая резервные дни, пройдет с 24 мая по 1 июля. 24 мая пройдут экзамены по истории, физике и биологии, 30 мая – по обществознанию, информатике, географии и химии, 2 и 3 июня – по иностранным языкам, 6 июня – по русскому языку, 9 июня – по математике, 14 июня – по литературе, физике, информатике, географии, а 17 июня – по обществознанию, биологии и химии.
Ранее 13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал изменения в закон об образовании, которые позволят региональным органам власти переводить школы на областной бюджет. Володин отметил, что в России действует почти 40 000 школ, большая часть которых находится на муниципальном бюджете. При этом 56% российских школ находятся в сельских районах и зачастую являются «самыми проблемными», пояснил депутат
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