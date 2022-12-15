В Минпросвещения назвали сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году

Минпросвещения также определило и расписание Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2023 г., основной период которого, включая резервные дни, пройдет с 24 мая по 1 июля. 24 мая пройдут экзамены по истории, физике и биологии, 30 мая – по обществознанию, информатике, географии и химии, 2 и 3 июня – по иностранным языкам, 6 июня – по русскому языку, 9 июня – по математике, 14 июня – по литературе, физике, информатике, географии, а 17 июня – по обществознанию, биологии и химии.