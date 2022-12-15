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Общество

В Минпросвещения назвали сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году

Ведомости

Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 г. пройдет с 26 мая по 20 июня, следует приказа Минпросвещения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом, экзамены в 2023 г. пройдут в следующие даты:

  • 26 мая – география, литература и химия;

  • 29 мая – русский язык;

  • 1 июня – математика;

  • 5 июня – история и физика;

  • 8 июня – обществознание;

  • 13 июня – биология и иностранные языки (за исключением раздела «говорение»);

  • 16 и 17 июня – иностранные языки (раздел «говорение»);

  • 19 и 20 июня — информатика;

Резервный период сдачи ЕГЭ начнется 12 апреля и продлится до 19 сентября.

Минпросвещения также определило и расписание Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2023 г., основной период которого, включая резервные дни, пройдет с 24 мая по 1 июля. 24 мая пройдут экзамены по истории, физике и биологии, 30 мая – по обществознанию, информатике, географии и химии, 2 и 3 июня – по иностранным языкам, 6 июня – по русскому языку, 9 июня – по математике, 14 июня – по литературе, физике, информатике, географии, а 17 июня – по обществознанию, биологии и химии.

Ранее 13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал изменения в закон об образовании, которые позволят региональным органам власти переводить школы на областной бюджет. Володин отметил, что в России действует почти 40 000 школ, большая часть которых находится на муниципальном бюджете. При этом 56% российских школ находятся в сельских районах и зачастую являются «самыми проблемными», пояснил депутат

1 декабря «Ведомости» также писали о планах Госдумы внести изменения в закон «Об образовании». В Рособрнадзоре пояснили, что поправки позволят ведомству и Минпросвещения устанавливать особенность государственной аттестации в 9-м и 11-м классах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Переходный период займет пять лет. В течение этого времени школьники из новых регионах РФ смогут сдавать ОГЭ и ЕГЭ по желанию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных