Володин анонсировал изменения в закон об образовании

По его словам, доступ школ к областному бюджету предоставит им больше возможностей и средств для финансирования, что позволит обеспечить образовательные учреждения учителями, содержать и ремонтировать школы и др. Кроме того, добавил Володин, ответственность за нерешенные вопросы можно будет спрашивать с тех, «у кого есть полномочия и финансы».