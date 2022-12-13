Володин анонсировал изменения в закон об образовании
На следующей неделе Госдума примет поправки к закону об образовании. Инициатива позволит региональным властям переводить школы на областной бюджет. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«На следующей неделе планируем принять изменения в закон об образовании. Решение предоставит право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет», — заявил он.
По мнению Володина, высокие темпы роста экономики напрямую связаны с повышением качества образования. Если же уровень образования снижается, то ухудшается и экономическая ситуация в стране, добавил он.
Володин отметил, что в России действует почти 40 000 школ, большая часть которых находится на муниципальном бюджете. При этом 56% российских школ находятся в сельских районах и зачастую являются «самыми проблемными», пояснил депутат.
По его словам, доступ школ к областному бюджету предоставит им больше возможностей и средств для финансирования, что позволит обеспечить образовательные учреждения учителями, содержать и ремонтировать школы и др. Кроме того, добавил Володин, ответственность за нерешенные вопросы можно будет спрашивать с тех, «у кого есть полномочия и финансы».
1 декабря «Ведомости» также писали о планах Госдумы внести изменения в закон «Об образовании». В Рособрнадзоре пояснили, что поправки позволят ведомству и Минпросвещения устанавливать особенность государственной аттестации в 9-м и 11-м классах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Переходный период займет пять лет. В течение этого времени школьники из новых регионах РФ смогут сдавать ОГЭ и ЕГЭ по желанию.