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Общество

Володин анонсировал изменения в закон об образовании

Ведомости

На следующей неделе Госдума примет поправки к закону об образовании. Инициатива позволит региональным властям переводить школы на областной бюджет. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«На следующей неделе планируем принять изменения в закон об образовании. Решение предоставит право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет», — заявил он.

По мнению Володина, высокие темпы роста экономики напрямую связаны с повышением качества образования. Если же уровень образования снижается, то ухудшается и экономическая ситуация в стране, добавил он.

Володин отметил, что в России действует почти 40 000 школ, большая часть которых находится на муниципальном бюджете. При этом 56% российских школ находятся в сельских районах и зачастую являются «самыми проблемными», пояснил депутат.

По его словам, доступ школ к областному бюджету предоставит им больше возможностей и средств для финансирования, что позволит обеспечить образовательные учреждения учителями, содержать и ремонтировать школы и др. Кроме того, добавил Володин, ответственность за нерешенные вопросы можно будет спрашивать с тех, «у кого есть полномочия и финансы».

1 декабря «Ведомости» также писали о планах Госдумы внести изменения в закон «Об образовании». В Рособрнадзоре пояснили, что поправки позволят ведомству и Минпросвещения устанавливать особенность государственной аттестации в 9-м и 11-м классах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Переходный период займет пять лет. В течение этого времени школьники из новых регионах РФ смогут сдавать ОГЭ и ЕГЭ по желанию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных