Криминальных авторитетов лишают суда присяжных

Криминальных авторитетов лишают суда присяжныхПарламентарии объясняют необходимость поправок в УПК соображениями безопасности
Председатель комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас вместе со своим первым заместителем Владимиром Полетаевым и первым зампредом комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ириной Панькиной внесли в нижнюю палату парламента поправку в ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса об исключении из компетенции суда присяжных уголовных дел в отношении криминальных авторитетов. Речь идет о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).
Сейчас эти уголовные дела могут рассматриваться судом с участием присяжных заседателей, что, по мнению Клишаса, «не в полной мере учитывает специфику данных преступлений и их субъектов, связанную как с необходимостью обеспечения повышенных мер безопасности участников уголовного судопроизводства, включая присяжных заседателей, так и с юридическими особенностями соответствующих составов преступлений, что требует высокопрофессиональной правовой оценки данных деяний». Принятие предложенной поправки в УПК «позволит создать дополнительные гарантии безопасности участников уголовного судопроизводства и поможет обеспечить вынесение законного, обоснованного и справедливого судебного решения», считает первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству.
По его словам, уголовно-процессуальное законодательство РФ допускает ограничение использования судов присяжных для определенной категории уголовных дел – речь идет о некоторых преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства, террористических преступлениях и др. В пояснительной записке к законопроекту указано, что Конституционный суд РФ (КС) в постановлении от 19 апреля 2010 г. № 8-П признал не противоречащим основному закону порядок полного изъятия из подсудности суда с участием присяжных дел о терроризме и связанных с ним преступных деяниях, вызванного их повышенной сложностью и спецификой состава преступления. КС тогда пришел к выводу, что такие дела должны рассматривать именно профессиональные судьи, а не коллегия присяжных.
Уголовная ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии была введена в России относительно недавно. Соответствующая статья появилась в УК 1 апреля 2019 г., наказание по ней составляет от пяти до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. Первым официально признанным в России вором в законе 7 октября 2020 г. стал уроженец Тбилиси Шалва Озманов (Кусо), которого Мосгорсуд приговорил к 11 годам строгого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии.
А вот уголовное дело в отношении вора в законе Константина Найбауэра (Костя Канский) о занятии высшего положения в преступной иерархии рассматривали именно присяжные, которые 13 сентября 2021 г. вынесли оправдательный вердикт. Решение в пользу авторитета было принято единогласно: 8:0, после чего Красноярский краевой суд вынес оправдательный приговор. После обжалования вердикта прокуратурой Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение. В декабре 2022 г. присяжные признали вора в законе виновным и не заслуживающим снисхождения, и 11 января 2023 г. суд приговорил его к восьми годам колонии.
Еще один оправдательный вердикт коллегия присяжных вынесла 2 августа 2021 г. криминальному авторитету Николаю Кузьмичеву (Коля Томский), также обвинявшемуся в занятии высшего положения в преступной иерархии. После оглашения приговора Томский областной суд отпустил Кузьмичева из-под стражи, правда, в январе 2022 г. вновь арестовал его после отмены приговора в апелляционной инстанции. Дело в отношении авторитета в настоящее время повторно рассматривается в Томском областном суде с участием присяжных.
Член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале назвал предложение об исключении уголовных дел в отношении авторитетов из компетенции судов присяжных обоснованным. «Практически на каждом таком процессе фиксируются попытки различных форм воздействия (от подкупа до угроз, в том числе членам семьи, включая детей) со стороны лиц, представляющих интересы обвиняемых, что, конечно, не способствует нормальному судебному процессу», – написал Кабанов.
Инициатива направлена на борьбу с «человеческим фактором», говорит партнер, адвокат юридической компании «Сотби» Дмитрий Савочкин. «Созданием у суда присяжных благоприятного образа лица, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, и, как следствие, предложением обязательной для суда оговорки «заслуживает снисхождения», – пояснил адвокат. Его коллега адвокат Варвара Кнутова сомневается, что предложение сенаторов решит проблему с угрозами лицам судебного процесса. «Известно, что реализация программы защиты свидетелей оставляет желать лучшего исполнения на практике, но с инициативой отменить свидетелей пока еще никто не выступал», – рассуждает Кнутова.
Адвокат Александр Бурчук категорически против сокращения перечня статей, по которым можно рассматривать уголовные дела с коллегией присяжных. «С доводом, что это предлагается в целях безопасности, конечно, не согласится ни один юрист. Потому что суд присяжных введен для особо опасных и особо тяжких составов. Террорист гораздо опаснее, чем любой «вор в законе», – указывает адвокат. «Перед принятием такого закона, конечно, хотелось бы увидеть статистику – как часто поступают угрозы в подобных делах», – считает адвокат.
«Данная инициатива – это очередной индикатор ужесточения государственной политики, поскольку оправдание такой идеи «безопасностью присяжных» фактически нарушает презумпцию невиновности лица, которому инкриминируют ст. 210 или 210.1 УК РФ», – заявил юрист публичного права Key Consulting Group Владислав Радов. По его словам, государство как бы заранее признает лицо причастным, виновным и потому опасным.