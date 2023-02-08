Криминальных авторитетов лишают суда присяжных

Уголовная ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии была введена в России относительно недавно. Соответствующая статья появилась в УК 1 апреля 2019 г., наказание по ней составляет от пяти до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. Первым официально признанным в России вором в законе 7 октября 2020 г. стал уроженец Тбилиси Шалва Озманов (Кусо), которого Мосгорсуд приговорил к 11 годам строгого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии.