Депутаты запретят СМИ указывать на тюремное прошлое заключенных

Не зная содержания вносимых поправок в обозначенные статьи КоАПа и УК, сложно уверенно делать вывод об их правоприменительной природе, сказал партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Учитывая, что данные статьи влекут наложение санкций за публичное распространение ложных сведений о деятельности и действиях Вооруженных сил, можно предположить, что теперь ответственность будет нести более широкий характер», – говорит он, допуская, что ответственность будет наступать за распространение информации и «о действиях иных организаций, не относящихся к армии».