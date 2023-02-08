Депутаты запретят СМИ указывать на тюремное прошлое заключенных

Депутаты запретят СМИ указывать на тюремное прошлое заключенныхСоответствующие поправки разработаны в Госдуме после обращения Евгения Пригожина
Депутаты запретят СМИ указывать информацию о том, что участники добровольческих формирований отсидели в тюрьме. Соответствующие поправки разработаны по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина комитетом нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщил 7 января в Telegram-канале глава комитета Василий Пискарев. С просьбой на законодательном уровне закрепить такую норму к Володину ранее обратился основатель ЧВК «Вагнер» и компании «Конкорд» Евгений Пригожин.
Соответствующее письмо Пригожина к спикеру Госдумы было опубликовано 24 января в соцсетях компании «Конкорд». В нем бизнесмен писал, что в военной операции принимает большое число добровольцев, в том числе ранее осужденных, которые «мужественно и достойно исполняют свой долг перед Родиной». Но, как отметил Пригожин, СМИ, блогеры и Telegram-каналы выискивают о них «негативную информацию», выставляют участников боевых действий «в неприглядном свете, представляя их злодеями и преступниками».
Пригожин предложил внести в УК новую статью «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных» и одновременно запретить публиковать сведения «негативного характера и любую критику участников» военной операции, а также информацию об их «прошлых правонарушениях». Наказывать за это он предлагал пятилетним лишением свободы. Володин, комментируя обращение основателя ЧВК «Вагнер», говорил, что «на всех должны распространяться нормы законов, которые касаются участников боевых действий».
Как наказывают за дискредитацию армии
Ст. 20.3.3 КоАПа, ст. 280.3 (обе – дискредитация ВС) и ст. 207.3 (распространение ложной информации о ВС) УК были введены в марте 2022 г. Максимальное по ст. 207.3 УК – до 15 лет лишения свободы.
Самый большой срок по ст. 207.3 УК получила блогер Вероника Белоцерковская (признана иноагентом), которую 6 февраля Басманный суд Москвы приговорил заочно к девяти годам лишения свободы. Самый большой реальный срок по этой статье отбывает Илья Яшин (признан иноагентом) – 8,5 года лишения свободы.
В результате поправки вносятся в ст. 20.3.3 КоАПа и ст. 207.3 и 280.3 УК. По словам Пискарева, вводятся «дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольческих организаций, оказывающих содействие Вооруженным силам в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них». Это будет прописано в названных Пискаревым статьях, уточняет собеседник «Ведомостей» в Госдуме.
Сейчас поправки направлены в комитет Госдумы по госстроительству. Ни председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников, ни Пискарев не ответили на звонки «Ведомостей».
Зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев не стал комментировать текст поправок, лишь отметив, что сейчас нет самого правового регулирования служащих в ЧВК (вероятно, поэтому Пискарев их не упоминает. – «Ведомости»): «Например, добровольцев приравняли по льготам к тем, кто служит в армии, но регулирования частных военных компаний на данный момент в России нет».
Не зная содержания вносимых поправок в обозначенные статьи КоАПа и УК, сложно уверенно делать вывод об их правоприменительной природе, сказал партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Учитывая, что данные статьи влекут наложение санкций за публичное распространение ложных сведений о деятельности и действиях Вооруженных сил, можно предположить, что теперь ответственность будет нести более широкий характер», – говорит он, допуская, что ответственность будет наступать за распространение информации и «о действиях иных организаций, не относящихся к армии».
Еще до этой просьбы Пригожин 19 декабря 2022 г. сообщал в своем Telegram-канале о нарушении прав в связи с отказом от захоронения с воинскими почестями погибшего в зоне военной операции бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова на Аллее Героев в Санкт-Петербурге. Тогда спикер ответил, что «на фронте все равны»: «Добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие. Нельзя их разделять и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину».