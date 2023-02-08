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Назад в науку: молодежь снова считает работу в этой сфере достаточно привлекательной

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобрнауки проработать KPI по привлечению в институты новых ученых
Анастасия Майер
По итогам 2022 г. доля россиян, считающих работу в науке привлекательной, превысила 60% / Евгений Разумный / Ведомости

Необходимо найти инструменты привлечения молодых ученых в академическую среду и работу с данными. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН вместе с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Библиотека института пострадала в ходе пожара в 2015 г. Мишустин осматривал объект, строительство которого удалось закончить ко Дню российской науки 8 февраля. «Сейчас посредством информационно-коммуникационных технологий знания передаются быстро и просто. Любой школьник может получить всю эту информацию очень быстро и в цифрах, структурированно и аккуратно. Чем вы привлечете молодых ученых? Я серьезно, это KPI, который нужно себе ставить», – подчеркнул премьер-министр, поручив Минобрнауки проработать этот вопрос. По словам Мишустина, для привлечения молодых ученых есть вся инфраструктура и современные технологии.

Глава кабмина отметил, что правительство расширило возможности получения жилищного сертификата для молодых ученых. Он напомнил, что раньше получить его могли научные работники, подведомственные Министерству науки и образования. «Сегодня мы расширяем возможность его получения на молодых ученых и вузов, академических вузов – не важно, под чьим они руководством находятся. Это в том числе и медицинские вузы, это и сельхозвузы, это и культурные все, в том числе педагогически университеты», – подчеркнул премьер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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