Назад в науку: молодежь снова считает работу в этой сфере достаточно привлекательной

Библиотека института пострадала в ходе пожара в 2015 г. Мишустин осматривал объект, строительство которого удалось закончить ко Дню российской науки 8 февраля. «Сейчас посредством информационно-коммуникационных технологий знания передаются быстро и просто. Любой школьник может получить всю эту информацию очень быстро и в цифрах, структурированно и аккуратно. Чем вы привлечете молодых ученых? Я серьезно, это KPI, который нужно себе ставить», – подчеркнул премьер-министр, поручив Минобрнауки проработать этот вопрос. По словам Мишустина, для привлечения молодых ученых есть вся инфраструктура и современные технологии.