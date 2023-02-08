Назад в науку: молодежь снова считает работу в этой сфере достаточно привлекательной

Назад в науку: молодежь снова считает работу в этой сфере достаточно привлекательнойПремьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобрнауки проработать KPI по привлечению в институты новых ученых
Необходимо найти инструменты привлечения молодых ученых в академическую среду и работу с данными. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН вместе с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
Библиотека института пострадала в ходе пожара в 2015 г. Мишустин осматривал объект, строительство которого удалось закончить ко Дню российской науки 8 февраля. «Сейчас посредством информационно-коммуникационных технологий знания передаются быстро и просто. Любой школьник может получить всю эту информацию очень быстро и в цифрах, структурированно и аккуратно. Чем вы привлечете молодых ученых? Я серьезно, это KPI, который нужно себе ставить», – подчеркнул премьер-министр, поручив Минобрнауки проработать этот вопрос. По словам Мишустина, для привлечения молодых ученых есть вся инфраструктура и современные технологии.
Глава кабмина отметил, что правительство расширило возможности получения жилищного сертификата для молодых ученых. Он напомнил, что раньше получить его могли научные работники, подведомственные Министерству науки и образования. «Сегодня мы расширяем возможность его получения на молодых ученых и вузов, академических вузов – не важно, под чьим они руководством находятся. Это в том числе и медицинские вузы, это и сельхозвузы, это и культурные все, в том числе педагогически университеты», – подчеркнул премьер.