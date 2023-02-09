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Недостаток университетских лабораторий тормозит производство новых лекарственных препаратов

Участники рынка ведут совместные разработки с университетами, но отмечают нехватку механизмов у вузов и НИИ для работы с индустрией
Анастасия Майер
Разработка оригинальных терапевтических молекул не является прерогативой лишь академической науки, биотехнологические компании с развитой научно-исследовательской базой способны разрабатывать такие препараты и успешно это делают / Евгений Разумный / Ведомости

Лаборатории при университетах могли бы помочь разработке и выходу на рынок новых лекарств, заявил журналистам проректор по научно-технологическому развитию университета «Сириус» Роман Иванов. На российском рынке чаще появляются биоаналоги или дженерики, утверждает он. Риски в исследованиях PASS (Пострегистрационные исследования безопасности) лекарственных средств, по его словам, очень велики, а потому даже передовая фармацевтическая промышленность почти никогда не готова брать на себя столь значимые финансовые издержки.

Университеты и малые инновационные компании на базе вузов являются ключевым звеном, позволяющим доводить высокорисковые инновационные продукты до той стадии, когда они становятся интересны «большой фарме». Именно поэтому в университетах всего мира создаются команды разработчиков, которые знают, как создать прототип лекарственного препарата, обладающего нужными характеристиками для становления конечным продуктом, говорит Иванов. Помимо этого такие команды, по словам Иванова, проводят клинические исследования первой фазы, когда предварительная оценка эффективности и безопасности позволяет большим индустриальным партнерам включиться в разработку и довести ее до конца. «У нас, к сожалению, традиционно этих компетенций в академических институтах или научно-образовательных организациях нет, при этом дефицит венчурного финансирования не позволяет создавать и развивать малые инновационные компании в том масштабе, который необходим для устойчивого появления большого количества инновационных лекарственных препаратов, разработанных в России», – отметил эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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