Недостаток университетских лабораторий тормозит производство новых лекарственных препаратов

Университеты и малые инновационные компании на базе вузов являются ключевым звеном, позволяющим доводить высокорисковые инновационные продукты до той стадии, когда они становятся интересны «большой фарме». Именно поэтому в университетах всего мира создаются команды разработчиков, которые знают, как создать прототип лекарственного препарата, обладающего нужными характеристиками для становления конечным продуктом, говорит Иванов. Помимо этого такие команды, по словам Иванова, проводят клинические исследования первой фазы, когда предварительная оценка эффективности и безопасности позволяет большим индустриальным партнерам включиться в разработку и довести ее до конца. «У нас, к сожалению, традиционно этих компетенций в академических институтах или научно-образовательных организациях нет, при этом дефицит венчурного финансирования не позволяет создавать и развивать малые инновационные компании в том масштабе, который необходим для устойчивого появления большого количества инновационных лекарственных препаратов, разработанных в России», – отметил эксперт.