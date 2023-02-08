Минобр разработал новую программу поддержки для малых исследовательских групп

Ученые обсуждали и условия, в которых оказалось международное сотрудничество в исследовательской сфере из-за военной операции на Украине. «Наука должна быть выше предрассудков, здравый смысл наверняка возобладает – мы это чувствуем и видим: те коллеги, которые там (на Западе. – «Ведомости») бывают, нам об этом говорят», – заявил Фальков. Он указал на то, что запускать новые международные программы бывает тяжело из-за формализма: там нужны не только межправительственные соглашения, но и много иных согласований. На все необходим, как правило, год.