Минобр разработал новую программу поддержки для малых исследовательских групп

Минобр разработал новую программу поддержки для малых исследовательских группПредполагается, что она поможет предотвратить утечку кадров из науки в бизнес
Малые исследовательские группы в самое ближайшее время получат поддержку по новой разрабатываемой программе – об этом рассказал журналистам министр высшего образования и науки Валерий Фальков во время визита в Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ). Он встречался с молодыми учеными, работающими над проектом «Комплекс NICA» – это коллайдер, который позволит воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва.
Во время беседы к Фалькову обратился научный сотрудник ОИЯИ Сергей Мерц, который попросил министра поддержать малые исследовательские группы, состоящие из студентов и аспирантов. «Я бы хотел заострить внимание на том, что зачастую основную работу по анализу выполняют группы, состоящие из студентов и аспирантов. И тут возникает вопрос конкуренции и мотивации», – отметил Мерц. По его словам, молодые люди видят предложения из бизнеса, банковского сектора, из-за чего трудно мотивировать их оставаться в науке.
В ответ Фальков отметил, что знаком с проблемами молодых исследователей, потому что когда-то делал те же шаги – получал образование, учился в магистратуре, защищал кандидатскую. «Первые шаги самые сложные. Аспирант слаб в том смысле, что это первое время, когда студент выбирает траекторию», – отметил Фальков, согласившись с тем, что другие направления могут предлагать выгодные финансовые и социальные условия на старте карьеры. Фальков «приоткрыл секрет» молодым исследователям, пообещав, что в самое ближайшее время программа по поддержке будет запущена на основе конкурсного отбора – на это уже зарезервированы ресурсы.
Как ранее писали «Ведомости» со ссылкой на «Мониторинг экономики образования», подготовленный НИУ ВШЭ, около 90% аспирантов в России совмещают обучение с работой, большая часть из них занята полный рабочий день. Лишь для 14% опрошенных диссертационное исследование является непосредственной частью работы.
Ведущий научный сотрудник отделения физики высоких энергий НИЦ «Курчатовский институт» Виктор Рябов призвал уже сейчас начать подготовку нового поколения молодых специалистов, потому что NICA – это «проект как минимум на 20 лет». При этом он согласился с тем, что качественных результатов возможно достичь только при систематической и долгосрочной поддержке. «Только такая схема позволит создавать долгосрочные планы, привлекать студентов и аспирантов с перспективой защиты», – отмечает Рябов.
Ученые обсуждали и условия, в которых оказалось международное сотрудничество в исследовательской сфере из-за военной операции на Украине. «Наука должна быть выше предрассудков, здравый смысл наверняка возобладает – мы это чувствуем и видим: те коллеги, которые там (на Западе. – «Ведомости») бывают, нам об этом говорят», – заявил Фальков. Он указал на то, что запускать новые международные программы бывает тяжело из-за формализма: там нужны не только межправительственные соглашения, но и много иных согласований. На все необходим, как правило, год.
Фальков также напомнил о грантовой программе в рамках БРИКС, которая работает в активном взаимодействии с китайскими учеными. Директор ОИЯИ Григорий Трубников выразил уверенность, что Россия может занять лидирующие позиции в рамках организации. «Россия могла бы сыграть лидирующую роль в части формирования совместных проектов и инициатив с использованием больших исследовательских инфраструктур», – считает Трубников.
Вице-директор ОИЯИ Владимир Кекелидзе рассказал «Ведомостям», что 98% ученых из недружественных стран продолжают сотрудничать с ОИЯИ, а возникающие трудности связаны скорее с политическими силами, которые препятствуют работе. «Большинство ученых придерживаются принципа, что наука сближает народы и в нашем единстве только наша сила», – подчеркнул Кекелидзе. Он также указал на то, что ОИЯИ продолжает работать с Европейским центром ядерных исследований (ЦЕРН), а также с организациями и лабораториями из США и Европы.
Помимо этого к исследованиям привлекаются ученые из новых стран: так, уже подписаны соглашения с шестью мексиканскими университетами для участия в проекте NICA, среди которых крупнейший университет страны Unam почти с полумиллионом студентов и преподавателей.