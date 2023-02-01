Девять из 10 аспирантов работают полный рабочий день

Около 90% аспирантов в России совмещают обучение с работой, большая часть из них занята на полный рабочий день, говорится в аналитическом докладе в рамках «Мониторинга экономики образования», подготовленном НИУ ВШЭ («Ведомости» ознакомились с исследованием). В исследовании приняли участие выпускники аспирантуры, завершившие обучение в период с 2012 по 2021 г. Средний размер стипендии аспирантов в России, согласно данным ВШЭ, составляет 9526 руб. Эта сумма ниже прожиточного минимума по стране, который составляет 11 653 руб., а также величин, установленных для крупных городов, таких как Москва (21 718 руб.), Санкт-Петербург (15 094 руб.), Новосибирск (16 054 руб.), Екатеринбург (15 356 руб.) и Казань (13 319 руб.).