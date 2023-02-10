Российская наука ищет новые страны для сотрудничества

Иранские студенты заинтересованы в медицинских и естественнонаучных специальностях, сообщил научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев: «Иранские студенты мало знают о России, но все больше интересуются. А в российских вузах, в их международных подразделениях, мало знают об Иране и о специфике работы с ними – обменный рынок был завязан на европейских студентах и вузах-партнерах». Чтобы выйти на иранский рынок, потребуется от трех до пяти лет.