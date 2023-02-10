Российская наука ищет новые страны для сотрудничества

Российская наука ищет новые страны для сотрудничестваМинобрнауки будет взаимодействовать с Китаем, Ираном и другими государствами, далекими от Запада
Ситуация, когда большая наука и качественное образование концентрируются только в небольшом количестве государств, является пережитком прошлого, с таким заявлением выступил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. На конференции в доме ученых Курчатовского института (она оказалась приурочена и ко Дню российской науки, и ко Дню дипломатического работника) он выступил перед делегациями из Аргентины, Армении, Бразилии, Вьетнама, Египта, Индонезии, Ирана, Китая, Киргизии, Кубы, Мексики, Сирии и Уганды.
«Нынешняя турбулентность в международных отношениях, – отметил Фальков, – продемонстрировала в первую очередь, кто нам друг, а кто нет». По его словам, в планах министерства «придать новый импульс» дальнейшему развитию сетевых университетов по линии СНГ, БРИКС, ШОС и РАФУ. Помимо этого в разработке находится около 90 проектов документов о сотрудничестве со странами Латинской Америки, Африканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов.
«Европой и Америкой наука не исчерпывается. Сегодня самое большое количество качественных публикаций идет из Китая. Мы перестраиваемся, и это очень неплохо», – заявил помощник президента Андрей Фурсенко. Он упомянул совместные исследования с коллегами из КНР и Ирана, указав на «многополярность научного мира». По его словам, Россия никогда не будет замыкаться и идти на самоограничения и разрушение контактов с коллегами из дружественных или недружественных стран.
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук указал на то, что Россия не прекращает сотрудничество с европейскими странами в сфере научных исследований, при этом идет процесс диверсификации. «Сейчас подготовлена стратегия научно-технологического развития Союзного государства России и Белоруссии, и теперь мы предложили то же самое государствам, входящим в СНГ», – рассказал Ковальчук.
Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) тоже отчитался о расширении сотрудничества с дружественными странами. Его директор Григорий Трубников отметил, что ОИЯИ ведет переговоры об открытии в ближайшее время информационных центров в Кейптауне (ЮАР), Ханое (Вьетнам) и Ташкенте (Узбекистан). Новые центры должны будут стимулировать обмен опытом в организации программ научного сотрудничества и подготовки кадров.
Иранские студенты заинтересованы в медицинских и естественнонаучных специальностях, сообщил научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев: «Иранские студенты мало знают о России, но все больше интересуются. А в российских вузах, в их международных подразделениях, мало знают об Иране и о специфике работы с ними – обменный рынок был завязан на европейских студентах и вузах-партнерах». Чтобы выйти на иранский рынок, потребуется от трех до пяти лет.
Россия ведет тесное сотрудничество с Китаем по многим исследовательским направлениям, включая международные исследовательские комплексы «Мегасайенс», отметил руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев: «Это и атомная сфера, космос, искусственный интеллект, включая и традиционные направления». В Ассоциации технических университетов России и Китая с российской стороны участвует МГТУ им. Н. Э. Баумана. Таких ассоциаций уже создано порядка 10, они объединяют медицинские, экономические и классические (МГУ им. Ломоносова и Пекинский университет) учебные заведения двух стран для сотрудничества по совместным проектам.
Первое время будет в новинку работать с Индией, отмечает старший научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) ВШЭ Алена Нефедова, при этом с Китаем уже давно накоплено взаимодействие в сфере студенческих обменов. «На примере ВШЭ мы видим, что число иностранных студентов на самом деле не уменьшилось, просто изменился контур стран, которые участвовали в сотрудничестве», – считает Нефедова, отмечая, что сохранение международной мобильности как механизма является принципиально важным на стратегическое будущее.