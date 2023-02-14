Выпускники российских школ стали чаще поступать в вузы соседних регионов

«Это Екатеринбург с Уральским федеральным университетом, Тюмень, где есть Тюменский государственный университет. На Дальнем Востоке крупным центром является Дальневосточный федеральный университет», – отмечает Терентьев. Эти учебные заведения традиционно притягивают абитуриентов не только из своего, но и из соседних регионов. Эксперт считает, что пока нужно быть аккуратными в оценках того, удалось ли радикально остановить утечку абитуриентов из регионов. При этом стоит отметить работу министерства, которое регулирует политику поддержки регионов, и самих университетов, которые более системно стали подходить к работе над качеством своего образования. «Глобально с точки зрения образовательной миграции сохраняется картина с пользу того, что отток кадров есть. Да, он снижается, но нужно смотреть на ситуацию в долгосрочной динамике», – подчеркивает эксперт. Университетами-магнитами становятся крупные региональные вузы, которые активно самостоятельно инвестируют в свое развитие, а также получают поддержку от министерства, прорыва среди более мелких вузов в субъектах пока не наблюдается, заключил Терентьев.