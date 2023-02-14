Выпускники российских школ стали чаще поступать в вузы соседних регионов

Выпускники российских школ стали чаще поступать в вузы соседних регионовНесмотря на эту тенденцию, абитуриенты стремятся в основном к учебе в центре
Выпускники российских школ все чаще выбирают для поступления вузы соседних регионов вместо учебных заведений в крупных агломерациях и городах, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков после совещания в Улан-Удэ. «У нас все больше выпускников школ в регионах остаются поступать в соседние регионы. Мы для этого очень многое делаем. В частности, почти 75% бюджетных мест распределяются в регионы», – пояснил Фальков (цитата по ТАСС). Он также напомнил о поручении президента развивать образование и науку прежде всего в субъектах страны. По словам министра, в последние годы «беспрецедентно» увеличивается количество бюджетных мест, больше всего приток мест у регионов. «Мы заметили уже положительные эффекты, результаты», – отметил Фальков.
Увеличение числа бюджетных мест в регионах приводит к повышению среднего балла приема, регионам удается удерживать сильных абитуриентов, считает директор Института образования ВШЭ Евгений Терентьев. По его словам, лидерами в этом направлении остаются крупные региональные университетские центры.
6%
составил совокупный прирост приема в 2022 г. в вузы Свердловской области, которая замыкает тройку регионов-лидеров после Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области
«Это Екатеринбург с Уральским федеральным университетом, Тюмень, где есть Тюменский государственный университет. На Дальнем Востоке крупным центром является Дальневосточный федеральный университет», – отмечает Терентьев. Эти учебные заведения традиционно притягивают абитуриентов не только из своего, но и из соседних регионов. Эксперт считает, что пока нужно быть аккуратными в оценках того, удалось ли радикально остановить утечку абитуриентов из регионов. При этом стоит отметить работу министерства, которое регулирует политику поддержки регионов, и самих университетов, которые более системно стали подходить к работе над качеством своего образования. «Глобально с точки зрения образовательной миграции сохраняется картина с пользу того, что отток кадров есть. Да, он снижается, но нужно смотреть на ситуацию в долгосрочной динамике», – подчеркивает эксперт. Университетами-магнитами становятся крупные региональные вузы, которые активно самостоятельно инвестируют в свое развитие, а также получают поддержку от министерства, прорыва среди более мелких вузов в субъектах пока не наблюдается, заключил Терентьев.
«Глобально с точки зрения образовательной миграции сохраняется картина с пользу того, что отток кадров есть. Да, он снижается, но нужно смотреть на ситуацию в долгосрочной динамике», – подчеркивает эксперт. Университетами-магнитами становятся крупные региональные вузы, которые активно самостоятельно инвестируют в свое развитие, а также получают поддержку от министерства, прорыва среди более мелких вузов в субъектах пока не наблюдается, заключил Терентьев.
Молодежь в возрасте 18 лет продолжает оставаться наиболее мобильной группой населения, отмечает заведующий лаборатории «Развитие университетов» ВШЭ Нияз Габдрахманов. Если посмотреть на возрастной профиль миграции, то именно в возрасте 18 лет наблюдается самый высокий пик миграционный активности. По его словам, именно получение образования является одним из стимулов для молодежи к перемещению как внутри региона, так и между субъектами.
Мобильность молодежи увеличивается, все больше абитуриентов начинают рассматривать вузы за пределами родного региона: статистика показывает, что порядка 25–30% абитуриентов, которые были зачислены на первый курс, получали предыдущее образование в другом регионе, подчеркивает Габдрахманов. Лидерами по этому показателю продолжают оставаться Санкт-Петербург, Москва и Московская область, где более 50% зачисленных учились в другом регионе. Среди субъектов с высокой долей иногородних студентов – более 30% – выделяются Новосибирская, Орловская, Тюменская, Томская области, Краснодарский край и Татарстан. Сам Томск часто называют студенческим городом из-за большого количества студентов, приходящихся на одного жителя города, в том числе иногородних. «Регионы, где доля иногородних студентов не очень высока, в которых более 90% студентов – это выпускники местных школ, – это Архангельская, Вологодская, Астраханская области, республики Кабардино-Балкария, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Саха (Якутия), Чеченская республика», – указывает эксперт.
Лидерами по этому показателю продолжают оставаться Санкт-Петербург, Москва и Московская область, где более 50% зачисленных учились в другом регионе. Среди субъектов с высокой долей иногородних студентов – более 30% – выделяются Новосибирская, Орловская, Тюменская, Томская области, Краснодарский край и Татарстан. Сам Томск часто называют студенческим городом из-за большого количества студентов, приходящихся на одного жителя города, в том числе иногородних. «Регионы, где доля иногородних студентов не очень высока, в которых более 90% студентов – это выпускники местных школ, – это Архангельская, Вологодская, Астраханская области, республики Кабардино-Балкария, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Саха (Якутия), Чеченская республика», – указывает эксперт.
«Ведомости» отправили запрос в Минобрнауки.