Российские вузы удвоят бюджетные места по IT-специальностям на 2023 год

«Запустили в университетах проект «Цифровые кафедры» для студентов всех направлений. Действуют программы дополнительного обучения IТ-профессиям на образовательных онлайн-платформах», – перечислил премьер (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что Россия также открыта для высококвалифицированных иностранных специалистов «в столь значимой индустрии» и создает для них все условия. Мишустин напомнил, что принят закон, по которому зарубежные специалисты и члены их семей смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке.