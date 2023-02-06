Российские вузы удвоят бюджетные места по IT-специальностям на 2023 год

Российские вузы удвоят бюджетные места по IT-специальностям на 2023 годКомпании предпочли бы нанимать на работу дипломированных сотрудников, а не самоучек
В России удвоились контрольные показатели приема в вузы на бюджетные места (т. е. количество бюджетных мест. – «Ведомости») по специальностям в сфере информационных технологий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме «Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности». По его словам, в IT-отрасль необходимо привлекать компетентных специалистов, проводить кадровую политику по подготовке профессионалов.
«Запустили в университетах проект «Цифровые кафедры» для студентов всех направлений. Действуют программы дополнительного обучения IТ-профессиям на образовательных онлайн-платформах», – перечислил премьер (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что Россия также открыта для высококвалифицированных иностранных специалистов «в столь значимой индустрии» и создает для них все условия. Мишустин напомнил, что принят закон, по которому зарубежные специалисты и члены их семей смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке.
По словам Мишустина, российские аналоги способны практически полностью заменить иностранное программное обеспечение. «Для большинства иностранного софта – около 85% – существуют российские аналоги. Приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств», – отметил глава кабмина, добавив, что для разработки новых программ уже выработана система центров компетенций. В нее вовлечены разработчики, управленцы и представители деловых кругов, «которые объединены общей целью» – чтобы на предприятиях было востребованное и удобное программное обеспечение, ничуть не уступающее иностранному, добавил Мишустин.
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки.