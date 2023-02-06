Газета
Карьера / Общество Эксклюзивно по подписке

Российские вузы удвоят бюджетные места по IT-специальностям на 2023 год

Компании предпочли бы нанимать на работу дипломированных сотрудников, а не самоучек
Анастасия Майер
Программисты без диплома нужны компаниям, но не так, как раньше / Freepik

В России удвоились контрольные показатели приема в вузы на бюджетные места (т. е. количество бюджетных мест. – «Ведомости») по специальностям в сфере информационных технологий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме «Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности». По его словам, в IT-отрасль необходимо привлекать компетентных специалистов, проводить кадровую политику по подготовке профессионалов.

«Запустили в университетах проект «Цифровые кафедры» для студентов всех направлений. Действуют программы дополнительного обучения IТ-профессиям на образовательных онлайн-платформах», – перечислил премьер (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что Россия также открыта для высококвалифицированных иностранных специалистов «в столь значимой индустрии» и создает для них все условия. Мишустин напомнил, что принят закон, по которому зарубежные специалисты и члены их семей смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке.

По словам Мишустина, российские аналоги способны практически полностью заменить иностранное программное обеспечение. «Для большинства иностранного софта – около 85% – существуют российские аналоги. Приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств», – отметил глава кабмина, добавив, что для разработки новых программ уже выработана система центров компетенций. В нее вовлечены разработчики, управленцы и представители деловых кругов, «которые объединены общей целью» – чтобы на предприятиях было востребованное и удобное программное обеспечение, ничуть не уступающее иностранному, добавил Мишустин.

«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных