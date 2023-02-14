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Калужский губернатор предложил лишать гражданства без решения суда

На эту идею его натолкнуло посещение миграционного центра
Александр Тихонов
В 2022 г. Шапша (на фото) запретил мигрантам работать в розничной торговле и общепите, в общественном транспорте, включая такси, и в кадровых агентствах / Петр Ковалев / ТАСС

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил юристам подготовить поправки в федеральное законодательство, позволяющие лишать гражданства РФ без решения суда, если оно получено на основании фальшивых документов. К этому его подтолкнуло очередное посещение многофункционального миграционного центра, в ходе которого глава региона «выявил лазейку для получения лицами, не владеющими русским языком, российского гражданства», сообщил он в своем Telegram-канале. В феврале 2022 г. Шапша разместил видеозапись своего общения с посетителем центра в Боровском районе, который, по словам губернатора, «вообще не понимал, что я у него спрашиваю» и «по-русски ни бельмеса». Мигрант на камеру признался ему, что купил сертификат о знании языка за 5000 руб.

По словам Шапши, подобные случаи «стали тщательно проверяться правоохранительными органами и, как следствие, были выявлены правонарушители, занимающиеся подделкой сертификатов о знании русского языка». Тем не менее он решил «максимально упростить процедуру лишения гражданства тех лиц, кто получил его незаконным путем». «Нужно проследить путь каждого поддельного сертификата. Каждый такой сертификат должен стать поводом аннулировать паспорт. Поручил юристам подготовить поправки в федеральный закон, закрепляющие внесудебное прекращение гражданства, если оно получено на основании фальшивых документов», – заявил губернатор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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