Калужский губернатор предложил лишать гражданства без решения суда

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил юристам подготовить поправки в федеральное законодательство, позволяющие лишать гражданства РФ без решения суда, если оно получено на основании фальшивых документов. К этому его подтолкнуло очередное посещение многофункционального миграционного центра, в ходе которого глава региона «выявил лазейку для получения лицами, не владеющими русским языком, российского гражданства», сообщил он в своем Telegram-канале. В феврале 2022 г. Шапша разместил видеозапись своего общения с посетителем центра в Боровском районе, который, по словам губернатора, «вообще не понимал, что я у него спрашиваю» и «по-русски ни бельмеса». Мигрант на камеру признался ему, что купил сертификат о знании языка за 5000 руб.