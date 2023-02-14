Калужский губернатор предложил лишать гражданства без решения суда

Калужский губернатор предложил лишать гражданства без решения судаНа эту идею его натолкнуло посещение миграционного центра
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил юристам подготовить поправки в федеральное законодательство, позволяющие лишать гражданства РФ без решения суда, если оно получено на основании фальшивых документов. К этому его подтолкнуло очередное посещение многофункционального миграционного центра, в ходе которого глава региона «выявил лазейку для получения лицами, не владеющими русским языком, российского гражданства», сообщил он в своем Telegram-канале. В феврале 2022 г. Шапша разместил видеозапись своего общения с посетителем центра в Боровском районе, который, по словам губернатора, «вообще не понимал, что я у него спрашиваю» и «по-русски ни бельмеса». Мигрант на камеру признался ему, что купил сертификат о знании языка за 5000 руб.
По словам Шапши, подобные случаи «стали тщательно проверяться правоохранительными органами и, как следствие, были выявлены правонарушители, занимающиеся подделкой сертификатов о знании русского языка». Тем не менее он решил «максимально упростить процедуру лишения гражданства тех лиц, кто получил его незаконным путем». «Нужно проследить путь каждого поддельного сертификата. Каждый такой сертификат должен стать поводом аннулировать паспорт. Поручил юристам подготовить поправки в федеральный закон, закрепляющие внесудебное прекращение гражданства, если оно получено на основании фальшивых документов», – заявил губернатор.