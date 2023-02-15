Госдума приняла закон об интеграции здравоохранения новых регионов в российское правовое поле

В ст. 3 закона оговаривается, что к осуществлению медицинской деятельности и фармацевтической деятельности будут допускаться лица, признанные российскими гражданами, и беженцы, имеющие выданные на территории Украины в регионах до дня их вхождения в состав России сертификат специалиста, свидетельство об аккредитации, документ, подтверждающий присвоение квалификационной категории. Также к меддеятельности будут допущены те, кто имел иное образование, но работал в медучреждениях в регионах на момент их вхождения в состав России. Ранее выданные документы будут действовать на территории России до 1 января 2026 г. и будут приравниваться к сертификатам специалиста, свидетельствам об аккредитации, выданным в РФ. Нормы вступят в силу с 1 марта 2023 г.