Госдума приняла закон об интеграции здравоохранения новых регионов в российское правовое поле

Госдума приняла закон об интеграции здравоохранения новых регионов в российское правовое полеМинздрав подготовил к документу приказы о признании специальностей медработников новых территорий
Госдума приняла закон об интеграции системы здравоохранения новых регионов в российское правовое поле. Минздрав уже подготовил подведомственные акты, которые уравнивают специальности, квалификационные категории и должности медработников и фармацевтов Донбасса и России
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об особенностях правового регулирования отношений в сферах охраны здоровья на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Закон регулирует вопросы осуществления и допуска к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности, вопросы обращения лекарственных средств и медизделий, вопросы госконтроля в сфере здравоохранения, финансового обеспечения и др.
В ст. 3 закона оговаривается, что к осуществлению медицинской деятельности и фармацевтической деятельности будут допускаться лица, признанные российскими гражданами, и беженцы, имеющие выданные на территории Украины в регионах до дня их вхождения в состав России сертификат специалиста, свидетельство об аккредитации, документ, подтверждающий присвоение квалификационной категории. Также к меддеятельности будут допущены те, кто имел иное образование, но работал в медучреждениях в регионах на момент их вхождения в состав России. Ранее выданные документы будут действовать на территории России до 1 января 2026 г. и будут приравниваться к сертификатам специалиста, свидетельствам об аккредитации, выданным в РФ. Нормы вступят в силу с 1 марта 2023 г.
В тот же день, когда Госдума приняла закон, Минздрав опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов три документа, которые касаются установления соответствия квалификационных категорий, присвоенных в регионах, российским, а также соответствия должностей медицинских и фармработников. Они подтверждают, что работать в системе российского здравоохранения можно будет с украинскими документами. Не будут признавать автоматически врачей-интернов и врачей-интернов госсанэпидслужбы, врачей народной и нетрадиционной медицины и др., следует из документов.
Закон дает регионам право на переходный период по аналогии с многими другими сферами – в течение трех лет все люди, которые уже имеют квалификационные документы, будут приравнены к тем, кто получал их в России, также свою работу смогут продолжить преподаватели медучреждений, сказал «Ведомостям» первый замкомитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия»). «После окончания переходного периода они будут проходить сертификацию и подтверждать квалификацию в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ», – говорит Тумусов.
Российские специалисты получают квалификационные категории на основании достаточно серьезных тестов, сказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. При этом схема, аналогичная предложенной для новых территорий, применяется, например, для врачей из СНГ. Часть вузов этого региона признавалась в России давно в зависимости от года окончания и опыта работы, и специалисты проходили тестирование. «Это стандартная процедура, Минздрав регламентирует ее давно. Он просто расширяет нормативное поле на большее число территорий», – отмечает эксперт.
В пресс-службе Минздрава сообщили «Ведомостям», что признание документов допуска к медицинской или фармацевтической деятельности позволят продолжить их осуществление в России без дополнительных подтверждающих процедур. «В целях установления соответствия специальностей медицинского и фармацевтического образования, должностей и квалификационных категорий медицинских и фармацевтических работников, предусмотренных на территориях субъектов, специальностям, должностям и квалификационным категориям, предусмотренным в Российской Федерации, законопроект наделяет соответствующими полномочиями Минздрав России», – отметили там.