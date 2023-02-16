Суд вынес приговор по делу о злоупотреблении при строительстве «Внуково»

По версии следствия, летом 2015 г. начальник отдела гарантийных обязательств управления капстроительства ФГУП Лубенцов и его коллега – специалист по управлению – Губин подписали акты принятия двух объектов (площадка для обработки противообледенительной жидкостью лайнеров и очистные сооружения стоков вод). Но по заявлению руководства аэропорта в следственные органы о нерабочем состоянии сданных в эксплуатацию объектов было возбуждено уголовное дело. Расследованием уголовного дела продолжалось более трех лет, в 2018 г. по ходатайству следствия фигуранты были заключены под стражу. Впоследствии суд смягчил им меры пресечения и до провозглашения приговора Лубенцов с напарником находились под подпиской о невыезде.