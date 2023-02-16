Суд вынес приговор по делу о злоупотреблении при строительстве «Внуково»Фигуранты получили условные сроки лишения свободы
Головинский районный суд Москвы приговорил к условным срокам сотрудников ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» (АГА) Николая Лубенцова и Алексея Губина. Судом и следствием было установлено, что Лубенцов и Губин причинили ущерб на сумму около 720 млн руб. при приеме готовности строительных объектов аэропорта «Внуково».
Судья Анна Королева признала их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч.3 ст.159 УК РФ).
По версии следствия, летом 2015 г. начальник отдела гарантийных обязательств управления капстроительства ФГУП Лубенцов и его коллега – специалист по управлению – Губин подписали акты принятия двух объектов (площадка для обработки противообледенительной жидкостью лайнеров и очистные сооружения стоков вод). Но по заявлению руководства аэропорта в следственные органы о нерабочем состоянии сданных в эксплуатацию объектов было возбуждено уголовное дело. Расследованием уголовного дела продолжалось более трех лет, в 2018 г. по ходатайству следствия фигуранты были заключены под стражу. Впоследствии суд смягчил им меры пресечения и до провозглашения приговора Лубенцов с напарником находились под подпиской о невыезде.
Ни в ходе предварительного расследования, ни в судебном процессе по существу они вину не признали. В отличии от третьего фигуранта дела – еще одного руководителя проекта строительства ФГУП (АГА) Дмитрия Смирнова. Он заключил со следствием сделку и в 2020 г. Солнцевский суд Москвы приговорил его к трем годам условно.
Лубенцов и Губин при этом получили наказание немногим больше – в виде 4 лет лишения свободы условно с запретом занимать должности в государственных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 4 и 2 года соответственно.
Адвокат Михаил Корчагин, представляющий интересы Лубенцова, заявил «Ведомостям», что подсудимые с приговором не согласны и намерены обжаловать его в Мосгорсуде. По данным стороны защиты, очистные сооружения сточных вод не выдают на выходе нормальную воду из-за того, что на входе поступает вода с многократными нарушением концентрации, при этом следствие полагает, что проблема возникла из-за недобросовестной работы при принятии объектов.
До рассмотрения дела в апелляционной инстанции приговор в законную силу не вступил.