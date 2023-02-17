СК требует ограничить Фургала в сроках ознакомления по «экономическому» делу

«Амурсталь» (ранее «Амурметалл») – единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 г. завод приобрела компания «Торэкс» (резидент территории опережающего развития «Хабаровск»), став его стратегическим инвестором. В феврале сменился собственник завода. Компании «Армада», бенефициаром которой является московский бизнесмен Павел Бальский, ранее принадлежало 50% «Торэкс-Хабаровска». Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат супруге Фургала Ларисе Стародубовой. После смены собственника на заводе был назначен новый гендиректор – Григорий Фрейдин, он сменил на этом посту Сергея Кузнецова.