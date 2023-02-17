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СК требует ограничить Фургала в сроках ознакомления по «экономическому» делу

В феврале его уже приговорили к 22 годам колонии за причастность к убийства
Яна Суринская
Фургала уже приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но это в рамках первого дела / Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Следственный комитет (СК) обратился в Басманный суд с ходатайством об ограничении по срокам ознакомления с материалами второго уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Михаил Карапетян.

По его словам, 21 февраля судья Басманного суда Москвы Наталия Дударь рассмотрит ходатайство об ограничении Фургала в ознакомлении с «экономическим» делом до 7 апреля 2023 г. В настоящий момент бывший губернатор успел ознакомиться примерно с 50 томами, а всего в деле их 256.

В октябре 2021 г. СК возбудил в отношении Фургала новое дело об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), а также об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Источник, знакомый с материалами следствия, уточнил «Ведомостям», что экс-губернатору инкриминируется не менее семи эпизодов мошеннических преступлений, в том числе в сфере кредитования.

Расследование этого уголовного дела завершилось в ноябре 2021 г., а в начале декабря обвиняемый приступил к ознакомлению с материалами. На тот момент Фургал находился в СИЗО «Лефортово» уже полтора года. Спустя три месяца у него начался судебный процесс по существу в Люберецком городском суде Московской области по делу об организации убийств предпринимателей.

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«Экономическое» дело, по которому проходит около десятка фигурантов, связано с заводом «Амурсталь». В интервью «Российской газете» в январе прошлого года председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что в 2007–2020 гг. в Москве и Хабаровском крае Фургал вместе с сообщниками «совершили ряд тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением имущества и его легализацией.

Всего обвиняемым инкриминированы десять эпизодов преступной деятельности в рамках этого дела. Общий размер ущерба в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом, составил более 3,8 млрд руб.

«Амурсталь» (ранее «Амурметалл») – единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 г. завод приобрела компания «Торэкс» (резидент территории опережающего развития «Хабаровск»), став его стратегическим инвестором. В феврале сменился собственник завода. Компании «Армада», бенефициаром которой является московский бизнесмен Павел Бальский, ранее принадлежало 50% «Торэкс-Хабаровска». Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат супруге Фургала Ларисе Стародубовой. После смены собственника на заводе был назначен новый гендиректор – Григорий Фрейдин, он сменил на этом посту Сергея Кузнецова.

10 февраля Люберецкий городской суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима в рамках дела об убийствах. Кроме него также был вынесен приговор его подельникам Марату Кадырову, Андрею Палей и Андрею Карепову: их приговорили от 9,5, 17 и 21 году лишения свободы.

Фургал 16 февраля уже подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить приговор Люберецкого горсуда и отправить дело на новое рассмотрение.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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