Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонииЭто на год меньше, чем требовало обвинение
Люберецкий горсуд на выездном заседании в Мособлсуде приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Помимо Фургала, по этому делу проходят также Марат Кадыров, Андрей Палей и Андрей Карепов. Их приговорили к 9,5 года, 17 лет и 21 год соответственно. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Изначально прокурор запрашивал для Кадырова, Палея и Карепова 10,5 года, 17 лет и 22 года соответственно. Фургала на основании решения присяжных от 2 февраля гособвинение просило приговорить к 23 годам лишения свободы.
По версии следствия, в 2004–2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу, члены которой убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы Хабаровского края Олега Булатова.
Участники группы, по версии Следственного комитета России, также покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом преступлений следователи считают «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников». Непосредственным организатором убийств и покушения, по версии следствия, стал Карепов, который после избрания Фургала депутатом Госдумы в 2007 г. работал его помощником. Исполнителями называют Палея и Кадырова.
Экс-губернатор не признает свою вину: он считает свое уголовное преследование политически мотивированным. Присяжные же пришли к выводу, что Фургал не заслуживает снисхождения ни по одному из эпизодов.
Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 г. в Хабаровске и доставлен в Москву. С того времени он содержался под стражей в СИЗО «Лефортово».
Фургал занимал должность губернатора Хабаровского края с 2018 г. по 2020 г. Президент России Владимир Путин вскоре после задержания подписал указ об отставке главы региона в связи с утратой доверия. Новым губернатором Хабаровского края стал Михаил Дегтярев, в должность он вступил в сентябре 2021 г.
После задержания Фургала в Хабаровске начались протесты. С 11 июля в стихийные митинги и шествия в поддержку бывшего губернатора проходили ежедневно, с 21 июля в их повестке был и протест против назначения Дегтярева. В итоги митинги закончились только в начале 2021 г. В мэрии тогда сообщили, что за все время проведения митингов более 300 их участников получили штрафы на общую сумму свыше 3,5 млн руб., было выписано около 100 административных арестов, еще 40 участникам были назначены обязательные работы.
Путин рассказал, что у него были добрые отношения с Фургалом, он хорошо работал, однако серьезные обвинения не касаются его профессиональной деятельности. «Я понимаю людей, которые были разочарованы сообщением о том, что Сергей Фургал задержан по таким обвинениям, потому что они за него голосовали. Но а как быть с этими обвинениями-то» — сказал Путин, комментируя протесты в регионе.