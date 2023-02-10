Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии

После задержания Фургала в Хабаровске начались протесты. С 11 июля в стихийные митинги и шествия в поддержку бывшего губернатора проходили ежедневно, с 21 июля в их повестке был и протест против назначения Дегтярева. В итоги митинги закончились только в начале 2021 г. В мэрии тогда сообщили, что за все время проведения митингов более 300 их участников получили штрафы на общую сумму свыше 3,5 млн руб., было выписано около 100 административных арестов, еще 40 участникам были назначены обязательные работы.