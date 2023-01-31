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Экс-губернатор Сергей Фургал в прениях заявил о намерении «отмыться» от обвинений

С последним словом он выступит 1 февраля
Яна Суринская
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в последний раз выступил в прениях / Евгений Разумный / Ведомости

Судебные прения по уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его предполагаемых сообщников завершились. В течение двух дней на выездном заседании Люберецкого горсуда (проходило в Мособлсуде) бывший хабаровский губернатор Фургал, обвиняемый в заказных убийствах, и его предполагаемые сообщники опровергал все предъявленные ему эпизоды уголовного дела и настаивал, что прокурорам не удалось представить ни одного неопровержимого доказательства его вины. Поскольку дело рассматривается коллегией присяжных, он не раз обращался к ним с доводами о том, что дело против него «сфабриковано» и политически мотивировано. «Я еще раз повторяю и заявляю, что никакого отношения я не имел, не имею и не мог иметь к [этим] преступлениям. Это полный абсурд», – утверждал бывший губернатор.

Когда Фургал отклонялся от обсуждения сути обвинения, судья Геннадий Цой его периодически прерывал. В связи с этим в середине дня заседания 30 января экс-губернатор фактически кричал, а государственный обвинитель Александр Коробейников, известный по делу «Зимней вишни», обвинил оппонентов во вбросе ложных заявлений. На этом моменте в связи с необходимостью прервать экспрессивную перепалку судья Цой попросил представителей СМИ и слушателей покинуть судебное заседание. После перерыва экс-губернатор продолжил этап судебных прений, начав с извинений: «Я извиняюсь за свою эмоциональность, так как я считаю себя невиновным и довольно давно нахожусь в заключении». Фургал также заявлял о намерении «отмыть» свое имя и предупреждал коллегию, что «нельзя сажать людей за чьи-то домыслы».

Представители прокуратуры выступили в Мособлсуде еще 23 января. Гособвинители Коробейников и Антон Щербаков настаивали на вине Фургала и его предполагаемых сообщников и просили жюри присяжных не делать подсудимым «подарков в виде снисхождения».

Дело Фургала дошло до прений

Гособвинитель заявил о доказанности вины хабаровского экс-губернатора

Помимо самого Фургала на скамье подсудимых еще три фигуранта в процессе – Андрей Карепов, Андрей Палей и Марат Кадыров, которых следствие считает исполнителями одного из заказных убийств.

Фургал, проработавший губернатором с 2018 г., был задержан в ночь на 9 июля 2020 г. в Хабаровске и доставлен в Москву. С того времени он содержится под стражей в СИЗО «Лефортово». Президент Владимир Путин вскоре после задержания подписал указ об отставке главы региона в связи с утратой доверия. По версии следствия, в 2004–2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу, члены которой убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы Хабаровского края Олега Булатова. Участники группы, по версии СКР, также покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом преступлений следователи считают «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников».

Непосредственным организатором убийств и покушения, по версии следствия, стал Карепов, который после избрания Фургала депутатом Госдумы в 2007 г. работал его помощником. Исполнителями называют Палея и Кадырова. Обвинения по делу были предъявлены и бывшему деловому партнеру Фургала и экс-совладельцу завода «Амурсталь» Николаю Мистрюкову. Он в отличие от других четырех фигурантов дела свою вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал изобличающие показания. После этого его дело выделили в отдельное производство.

1 февраля подсудимые должны будут выступить с последним словом, после чего начнется обсуждение вопросов для коллегии присяжных, сказал судья Цой.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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