Экс-губернатор Сергей Фургал в прениях заявил о намерении «отмыться» от обвинений

Судебные прения по уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его предполагаемых сообщников завершились. В течение двух дней на выездном заседании Люберецкого горсуда (проходило в Мособлсуде) бывший хабаровский губернатор Фургал, обвиняемый в заказных убийствах, и его предполагаемые сообщники опровергал все предъявленные ему эпизоды уголовного дела и настаивал, что прокурорам не удалось представить ни одного неопровержимого доказательства его вины. Поскольку дело рассматривается коллегией присяжных, он не раз обращался к ним с доводами о том, что дело против него «сфабриковано» и политически мотивировано. «Я еще раз повторяю и заявляю, что никакого отношения я не имел, не имею и не мог иметь к [этим] преступлениям. Это полный абсурд», – утверждал бывший губернатор.