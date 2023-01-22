Дело Фургала дошло до прений

Дело Фургала дошло до пренийГособвинитель заявил о доказанности вины хабаровского экс-губернатора
Гособвинитель выступил в прениях сторон в Мособлсуде на выездном заседании Люберецкого горсуда, которой рассматривает дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Как передает корреспондент «Ведомостей», первым в прениях выступил известный по делу «Зимней вишни» прокурор Александр Коробейников. Он считает, что вина Фургала и других фигурантов полностью доказана.
Обращаясь к коллегии присяжных, Коробейников призвал их помимо трех стандартных вопросов (имело ли место преступление, о причастности подсудимых к инкриминируемому деянию и их виновности) ответить на еще один – «философский». Присяжные должны будут решить, заслуживают ли экс-губернатор и другие подсудимые снисхождения. Прокурор настаивал на том, что снисхождения заслуживает тот, кто раскаивается, понимает, что произошло, и извиняется. Второй прокурор Антон Щербаков также говорил о снисхождении, отметив, что оно «не должно быть подарком» со стороны присяжных заседателей. «Мы же с моим коллегой считаем, что никто из подсудимых не заслуживает снисхождения», — заключил прокурор.
Второй гособвинитель особое внимание уделил эпизоду по убийству бизнесмена Евгения Зори и его личности. По словам Щербакова, в первые 12 часов после убийства предпринимателя следователю Ирине Глаголевой было известно все: мотивы, заказчики и исполнители убийства. «Глаголева нашла письма Зори, где он говорит, что в его смерти виноват Фургал», – отметил он. Зоря, по мнению прокурора, был неконфликтным человеком, который «сделал себя сам». «Зоря – молодой успешный предприниматель и военный журналист, он построил процветающий бизнес, и он нем знал весь Хабаровск. Он был честный бизнесмен, не давал взяток и “крышу” не искал», – заявил Щербаков.
Судье Геннадию Цою и коллегии присяжных предстоит выслушать выступление защиты и самого подсудимого. Затем присяжные вынесут вердикт. Если суд признает его виновным, Фургалу может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Помимо самого Фургала на скамье подсудимых еще три фигуранта в процессе – Андрей Карепов, Андрей Палей и Марат Кадыров, которых следствие считает исполнителями одного из заказных убийств.
Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 г. в Хабаровске и доставлен в Москву. С того времени он содержится под стражей в СИЗО «Лефортово». Президент РФ Владимир Путин вскоре после задержания подписал указ об отставке губернатора в связи с утратой доверия.
По версии следствия, в 2004–2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу, члены которой убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы Хабаровского края Олега Булатова. Участники группы, по версии СКР, также покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом преступлений следователи считают «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников».
Непосредственным организатором убийств и покушения, по версии следствия, стал Карепов, который после избрания Фургала депутатом Госдумы в 2007 г. работал его помощником. Исполнителями называют Палея и Кадырова. Обвинения по делу были предъявлены и бывшему деловому партнеру Фургала и экс-совладельцу завода «Амурсталь» Николаю Мистрюкову. Он в отличие от других четырех фигурантов дела свою вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал изобличающие показания. После этого его дело выделили в отдельное производство.
Экс-губернатор не признает свою вину по предъявленному обвинению и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.