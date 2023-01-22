Дело Фургала дошло до прений

Обращаясь к коллегии присяжных, Коробейников призвал их помимо трех стандартных вопросов (имело ли место преступление, о причастности подсудимых к инкриминируемому деянию и их виновности) ответить на еще один – «философский». Присяжные должны будут решить, заслуживают ли экс-губернатор и другие подсудимые снисхождения. Прокурор настаивал на том, что снисхождения заслуживает тот, кто раскаивается, понимает, что произошло, и извиняется. Второй прокурор Антон Щербаков также говорил о снисхождении, отметив, что оно «не должно быть подарком» со стороны присяжных заседателей. «Мы же с моим коллегой считаем, что никто из подсудимых не заслуживает снисхождения», — заключил прокурор.