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Дело Фургала дошло до прений

Гособвинитель заявил о доказанности вины хабаровского экс-губернатора
Яна Суринская
РИА Новости

Гособвинитель выступил в прениях сторон в Мособлсуде на выездном заседании Люберецкого горсуда, которой рассматривает дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Как передает корреспондент «Ведомостей», первым в прениях выступил известный по делу «Зимней вишни» прокурор Александр Коробейников. Он считает, что вина Фургала и других фигурантов полностью доказана. 

Обращаясь к коллегии присяжных, Коробейников призвал их помимо трех стандартных вопросов (имело ли место преступление, о причастности подсудимых к инкриминируемому деянию и их виновности) ответить на еще один – «философский». Присяжные должны будут решить, заслуживают ли экс-губернатор и другие подсудимые снисхождения. Прокурор настаивал на том, что снисхождения заслуживает тот, кто раскаивается, понимает, что произошло, и извиняется. Второй прокурор Антон Щербаков также говорил о снисхождении, отметив, что оно «не должно быть подарком» со стороны присяжных заседателей. «Мы же с моим коллегой считаем, что никто из подсудимых не заслуживает снисхождения», — заключил прокурор.

Второй гособвинитель особое внимание уделил эпизоду по убийству бизнесмена Евгения Зори и его личности. По словам Щербакова, в первые 12 часов после убийства предпринимателя следователю Ирине Глаголевой было известно все: мотивы, заказчики и исполнители убийства. «Глаголева нашла письма Зори, где он говорит, что в его смерти виноват Фургал», – отметил он. Зоря, по мнению прокурора, был неконфликтным человеком, который «сделал себя сам». «Зоря – молодой успешный предприниматель и военный журналист, он построил процветающий бизнес, и он нем знал весь Хабаровск. Он был честный бизнесмен, не давал взяток и “крышу” не искал», – заявил Щербаков.

Судье Геннадию Цою и коллегии присяжных предстоит выслушать выступление защиты и самого подсудимого. Затем присяжные вынесут вердикт. Если суд признает его виновным, Фургалу может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Помимо самого Фургала на скамье подсудимых еще три фигуранта в процессе – Андрей Карепов, Андрей Палей и Марат Кадыров, которых следствие считает исполнителями одного из заказных убийств. 

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 г. в Хабаровске и доставлен в Москву. С того времени он содержится под стражей в СИЗО «Лефортово». Президент РФ Владимир Путин вскоре после задержания подписал указ об отставке губернатора в связи с утратой доверия.

По версии следствия, в 2004–2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу, члены которой убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы Хабаровского края Олега Булатова. Участники группы, по версии СКР, также покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом преступлений следователи считают «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников».

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Непосредственным организатором убийств и покушения, по версии следствия, стал Карепов, который после избрания Фургала депутатом Госдумы в 2007 г. работал его помощником. Исполнителями называют Палея и Кадырова. Обвинения по делу были предъявлены и бывшему деловому партнеру Фургала и экс-совладельцу завода «Амурсталь» Николаю Мистрюкову. Он в отличие от других четырех фигурантов дела свою вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал изобличающие показания. После этого его дело выделили в отдельное производство.

Экс-губернатор не признает свою вину по предъявленному обвинению и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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