Экс-губернатор Фургал почувствовал себя гостем на собственном процессе

Информация об этом находится в открытом доступе. В ответ на ходатайство один из трех прокуроров, Александр Коробейников, заявил, что информацией такого рода в ведомстве не располагают. «Но даже если это так, то это что, общественно постыдная функция и может повлиять на его функции в деле?» – задавался вопросом он. Судья Геннадий Цой отказался удовлетворить ходатайство, поскольку у защитников не было замечаний на стадии отбора присяжных, а информация о Чивиреве не свидетельствует о его заинтересованности в исходе дела.