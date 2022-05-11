Экс-губернатор Фургал почувствовал себя гостем на собственном процессе

Экс-губернатор Фургал почувствовал себя гостем на собственном процессеПодмосковный суд начал рассматривать его дело с участием присяжных
Городской суд подмосковных Люберец на выездном заседании в Московском облсуде приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Следственный комитет России (СКР) обвиняет его в организации двух заказных убийств и одного покушения на убийство предпринимателя в 2004–2005 гг.
На скамье подсудимых 11 мая в зале Мособлсуда по парам в двух «аквариумах» было четверо обвиняемых. В стороне от слушателей поместили самого Фургала, который пришел на заседание в строгом синем костюме и рубашке. С ним же сидел его бывший помощник Андрей Карепов в черном спортивном костюме.
В соседнем «аквариуме» находились Андрей Палей и Марат Кадыров, которых следствие считает исполнителями одного из заказных убийств.
Дело четверых фигурантов рассматривается с участием присяжных. Люберецкий горсуд 26 апреля, с третьей попытки, отобрал шесть основных и восемь запасных народных судей. Сложность заключалась в том, что присяжные должны были быть жителями Люберец, поскольку суд именно этого города по решению Верховного суда должен рассматривать дело.
Но из-за количества обвиняемых, их адвокатов и потенциальных слушателей сами заседания были перенесены в Мособлсуд, который располагается в Красногорске, на противоположном конце Подмосковья, и не всем присяжным было удобно туда добираться.
Препятствием для отбора присяжных были условия работы – из-за объема дела суд сразу планировал проводить заседания трижды в неделю, с 10 утра и до позднего вечера, а за один день участия в слушаниях присяжному положено 638 руб. Несмотря на трудности, за три месяца отобрать нужное количество народных судей удалось.
Но окончательно вопрос с присяжными все еще не закрыт. Адвокат Борис Кожемякин, представляющий интересы Фургала, заявил ходатайство об отводе старшины коллегии народных судей Игоря Чивирева. Защитник сослался на то, что Чивирев 26 апреля умышленно скрыл свою связь с правоохранительными органами. Адвокат рассказал, что Чивирев является командиром организации «Народная дружина Люберецкого округа». Также он награждался благодарственным письмом главы Московской области «за активную общественную деятельность по охране общественного порядка».
Информация об этом находится в открытом доступе. В ответ на ходатайство один из трех прокуроров, Александр Коробейников, заявил, что информацией такого рода в ведомстве не располагают. «Но даже если это так, то это что, общественно постыдная функция и может повлиять на его функции в деле?» – задавался вопросом он. Судья Геннадий Цой отказался удовлетворить ходатайство, поскольку у защитников не было замечаний на стадии отбора присяжных, а информация о Чивиреве не свидетельствует о его заинтересованности в исходе дела.
После этого в зал пригласили присяжных, чтобы стороны могли выступить перед ними со вступительным словом. Из-за особенностей проведения процесса с народными судьями и адвокаты, и прокуроры ограничены в информации, которая может быть оглашена.
Из-за особенностей процесса традиционное оглашение обвинительного заключения приобретает особый формат. Прокурор начал свое выступление с характеристики «нулевых» как «неспокойных времен», когда, по версии обвинения, Фургал, занимавшийся тогда бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, и его деловой партнер, бывший совладелец завода «Амурсталь» Николай Мистрюков, создали преступную группу, чтобы устранить конкурентов по бизнесу. Следствие считает, что в 2004–2005 гг. члены группы убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы Хабаровского края Олега Булатова. Также они, по версии СКР, покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского ради «продвижения коммерческих интересов Фургала и его соучастников».
Непосредственным организатором убийств и покушения, по версии следствия, стал Карепов, который после избрания Фургала депутатом Госдумы в 2007 г. работал его помощником. Исполнителями считают Палея и Кадырова. Обвинения по делу предъявлены и Мистрюкову, но он заключил досудебное соглашение, поэтому его процесс будет проходить отдельно. Гособвинитель Коробейников в конце речи отметил, что прокуроры – это «не цепные псы», как принято о них думать, и если обвинение не доказано, то прокуратура обязана от него отказаться: «Но сейчас таких оснований [для отказа] нет».
Сам Фургал на протяжении всего заседания заявлял, что его права нарушаются, поскольку в московском СИЗО «Лефортово» ему не хватает времени для общения с адвокатами. Но в суде он не смог рассказать об этом, пожаловался экс-губернатор: «На протяжении последних [предварительных] заседаний я чувствую себя не подсудимым, а гостем на своем процессе».
Адвокаты предложили суду начать судебное следствие с допроса экс-губернатора. Это является редкой практикой для уголовных процессов. Суд решил начать судебное следствие с исследования доказательств стороны обвинения, поскольку они на 13 мая уже пригласили в двух свидетелей из Хабаровска, которые, по словам прокуроров, уже купили билеты.