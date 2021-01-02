В мэрии Хабаровска сообщили о прекращении митингов в поддержку Фургала
В Хабаровске более не проводятся несанкционированные акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщила пресс-служба администрации города.
«Несанкционированные массовые акции у здания правительства Хабаровского края прекратились. Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни», — говорится в сообщении.
В администрации также заявили, что за все время проведения митингов более 300 их участников получили штрафы на общую сумму свыше 3,5 млн руб., было выписано около 100 административных арестов, еще 40 участникам были назначены обязательные работы.
Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 марта 2021 г.
Фургал был арестован в июле этого года. В СК сообщили, что имеют «неопровержимые доказательства» его причастности к организации в Хабаровском крае убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. Более того, бывшего губернатора региона считают заказчиком этих преступлений, относящихся к 2004-2005 гг. В СК отметили, что работа над этими делами не прекращалась, но собрать материалы, доказывающие вину Фургала, удалось только в 2019 г.