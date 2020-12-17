Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Путин рассказал об отношениях с Фургалом

Ведомости

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него были добрые отношения с находящимся сейчас под следствием экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, он хорошо работал, однако серьёзные обвинения не касаются его профессиональной деятельности. Об этом глава государства заявил журналистам во время ежегодной пресс-конференции.

«Он представитель известной партии и партия его поддерживала и поддерживает до сих пор. У меня с ним были добрые отношения. И он вполне, в общих чертах, был лояльный к федеральной власти человек. Никаких проблем у меня с ним не возникало», — рассказал Путин, отметив, что на посту губернатора Фургал работал «в целом вполне исправно и, в общем, старался».

«Но обвинения в его адрес тяжелые. Как члена ОПГ, которая занималась, в том числе, и устранением конкурентов в ходе коммерческой деятельности. Там речь идет об убийствах людей, не о воровстве каком-то там, не о подтасовках, не о злоупотреблении служебным положением», — сказал Путин. Он отметил, что расследование этих эпизодов продолжается и «следствие работает».

«Я понимаю людей, которые были разочарованы сообщением о том, что Сергей Фургал задержан по таким обвинениям, потому что они за него голосовали. Но а как быть с этими обвинениями-то». — прокомментировал глава государства протесты сторонников экс-губернатора в Хабаровске, начавшиеся после его задержания.

Фургал был арестован в июле этого года. В СК сообщили, что имеют «неопровержимые доказательства» его причастности к организации в Хабаровском крае убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. Более того, бывшего губернатора региона считают заказчиком этих преступлений, относящихся к 2004-2005 гг. В СК отметили, что работа над этими делами не прекращалась, но собрать материалы, доказывающие вину Фургала, удалось только в 2019 г. В декабре Басманный суд продлил арест Фургала до 9 марта 2021 г.

Ранее по теме: Суд продлил арест экс-губернатора Хабаровского края Фургала до 9 марта

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных