Путин рассказал об отношениях с Фургалом
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него были добрые отношения с находящимся сейчас под следствием экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, он хорошо работал, однако серьёзные обвинения не касаются его профессиональной деятельности. Об этом глава государства заявил журналистам во время ежегодной пресс-конференции.
«Он представитель известной партии и партия его поддерживала и поддерживает до сих пор. У меня с ним были добрые отношения. И он вполне, в общих чертах, был лояльный к федеральной власти человек. Никаких проблем у меня с ним не возникало», — рассказал Путин, отметив, что на посту губернатора Фургал работал «в целом вполне исправно и, в общем, старался».
«Но обвинения в его адрес тяжелые. Как члена ОПГ, которая занималась, в том числе, и устранением конкурентов в ходе коммерческой деятельности. Там речь идет об убийствах людей, не о воровстве каком-то там, не о подтасовках, не о злоупотреблении служебным положением», — сказал Путин. Он отметил, что расследование этих эпизодов продолжается и «следствие работает».
«Я понимаю людей, которые были разочарованы сообщением о том, что Сергей Фургал задержан по таким обвинениям, потому что они за него голосовали. Но а как быть с этими обвинениями-то». — прокомментировал глава государства протесты сторонников экс-губернатора в Хабаровске, начавшиеся после его задержания.
Фургал был арестован в июле этого года. В СК сообщили, что имеют «неопровержимые доказательства» его причастности к организации в Хабаровском крае убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. Более того, бывшего губернатора региона считают заказчиком этих преступлений, относящихся к 2004-2005 гг. В СК отметили, что работа над этими делами не прекращалась, но собрать материалы, доказывающие вину Фургала, удалось только в 2019 г. В декабре Басманный суд продлил арест Фургала до 9 марта 2021 г.