Суд продлил арест экс-губернатора Хабаровского края Фургала до 9 марта
Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 марта 2021 г., сообщили в пресс-службе суда.
«Ходатайство следователя удовлетворено. Срок стражи в отношении Сергея Ивановича Фургала продлён до 09 марта 2021 года», - говорится в сообщении.
Ранее, 3 сентября, Басманный суд продлил срок его содержания под стражей на три месяца.
Фургал был арестован в июле этого года. В СК сообщили, что имеют «неопровержимые доказательства» его причастности к организации в Хабаровском крае убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. Более того, бывшего губернатора региона считают заказчиком этих преступлений, относящихся к 2004-2005 гг. В СК отметили, что работа над этими делами не прекращалась, но собрать материалы, доказывающие вину Фургала, удалось только в 2019 г.