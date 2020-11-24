Следствие просит продлить арест Фургала до 9 марта
Следствие ходатайствует о продлении ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 марта следующего года, сообщили журналистам в пресс-службе Басманного суда.
«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала Сергея. Следствие ходатайствует о продлении избранной меры пресечения до 9 марта 2021 года», — говорится в сообщении.
Судебное заседание, на котором Фургалу изберут меру пресечения, должно состояться 25 ноября. Ранее, 3 сентября, Басманный суд продлил срок его содержания под стражей на три месяца.
Фургал был арестован в июле этого года. В СК сообщили, что имеют «неопровержимые доказательства» его причастности к организации в Хабаровском крае убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. Более того, бывшего губернатора региона считают заказчиком этих преступлений, относящихся к 2004-2005 гг. В СК отметили, что работа над этими делами не прекращалась, но собрать материалы, доказывающие вину Фургала, удалось только в 2019 г.