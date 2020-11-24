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Следствие просит продлить арест Фургала до 9 марта

Ведомости

Следствие ходатайствует о продлении ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 марта следующего года, сообщили журналистам в пресс-службе Басманного суда.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала Сергея. Следствие ходатайствует о продлении избранной меры пресечения до 9 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Судебное заседание, на котором Фургалу изберут меру пресечения, должно состояться 25 ноября. Ранее, 3 сентября, Басманный суд продлил срок его содержания под стражей на три месяца.

Фургал был арестован в июле этого года. В СК сообщили, что имеют «неопровержимые доказательства» его причастности к организации в Хабаровском крае убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. Более того, бывшего губернатора региона считают заказчиком этих преступлений, относящихся к 2004-2005 гг. В СК отметили, что работа над этими делами не прекращалась, но собрать материалы, доказывающие вину Фургала, удалось только в 2019 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных