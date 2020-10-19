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Суд Москвы взыскал с бывшего партнера и экс-супруги Фургала 267 млн рублей

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Замоскворецкий суд Москвы взыскал с бывшего делового партнера экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николая Мистрюкова и бывшей супруги экс-губернатора Ларисы Стародубовой около 270 млн руб. Сумма взыскана в пользу МСП банка, она является задолженностью по кредитному договору, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил иски о солидарном взыскании задолженности в пользу банка в общем размере 267 070 543 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 тыс. руб.», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что иск подан в АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП банк). По нему соответчиками являются Георгий Гельфер и Андрей Михеев. Решение в силу не вступило. Оно было обжаловано в Московском городском суде.

10 сентября Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Николаю Мистрюкову — его перевели из СИЗО под домашний арест. Ранее Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мистрюкова задержали в ноябре 2019 г. и взяли под стражу по обвинению в причастности к двум заказным убийствам предпринимателей и одном покушении 15-летней давности, организацию которых следствие вменяет Фургалу. Первоначально Мистрюков не признавал свою вину и показаний не давал.

Ранее по теме: Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего бизнес-партнера Фургала

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных