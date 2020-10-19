Суд Москвы взыскал с бывшего партнера и экс-супруги Фургала 267 млн рублей
Замоскворецкий суд Москвы взыскал с бывшего делового партнера экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николая Мистрюкова и бывшей супруги экс-губернатора Ларисы Стародубовой около 270 млн руб. Сумма взыскана в пользу МСП банка, она является задолженностью по кредитному договору, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд удовлетворил иски о солидарном взыскании задолженности в пользу банка в общем размере 267 070 543 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 тыс. руб.», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что иск подан в АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП банк). По нему соответчиками являются Георгий Гельфер и Андрей Михеев. Решение в силу не вступило. Оно было обжаловано в Московском городском суде.
10 сентября Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Николаю Мистрюкову — его перевели из СИЗО под домашний арест. Ранее Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мистрюкова задержали в ноябре 2019 г. и взяли под стражу по обвинению в причастности к двум заказным убийствам предпринимателей и одном покушении 15-летней давности, организацию которых следствие вменяет Фургалу. Первоначально Мистрюков не признавал свою вину и показаний не давал.