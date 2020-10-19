Суд Москвы взыскал с бывшего партнера и экс-супруги Фургала 267 млн рублей

10 сентября Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Николаю Мистрюкову — его перевели из СИЗО под домашний арест. Ранее Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мистрюкова задержали в ноябре 2019 г. и взяли под стражу по обвинению в причастности к двум заказным убийствам предпринимателей и одном покушении 15-летней давности, организацию которых следствие вменяет Фургалу. Первоначально Мистрюков не признавал свою вину и показаний не давал.