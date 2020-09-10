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Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего бизнес-партнера Фургала

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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Николаю Мистрюкову  - бывшему бизнес-партнеру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Мистрюкова переведут из СИЗО под домашний арест, сообщили в пресс-службе Басманного суда. 

«10 сентября 2020 г. Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову Н. меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября 2020 года с установлением запретов,предусмотренных ст.105.1 УПК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

В начале сентября Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Другой собеседник рассказал агентству о том, что ранее осужденный за вымогательство бывший сотрудник хабаровского МВД Владимир Першин также дал показания на Фургала и в настоящее время находится под госзащитой.

Мистрюкова задержали в ноябре 2019 г. и взяли под стражу по обвинению в причастности к двум заказным убийствам предпринимателей и одном покушении 15-летней давности, организацию которых следствие вменяет Фургалу. Первоначально Мистрюков не признавал свою вину и показаний не давал. Позднее Мистрюков отказался от четырех нанятых родственниками адвокатов в пользу пятого защитника по назначению. После этого он стал сотрудничать со следствием, признал вину и дал показания на других фигурантов дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных