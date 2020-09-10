Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего бизнес-партнера Фургала

Мистрюкова задержали в ноябре 2019 г. и взяли под стражу по обвинению в причастности к двум заказным убийствам предпринимателей и одном покушении 15-летней давности, организацию которых следствие вменяет Фургалу. Первоначально Мистрюков не признавал свою вину и показаний не давал. Позднее Мистрюков отказался от четырех нанятых родственниками адвокатов в пользу пятого защитника по назначению. После этого он стал сотрудничать со следствием, признал вину и дал показания на других фигурантов дела.