Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего бизнес-партнера Фургала
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Николаю Мистрюкову - бывшему бизнес-партнеру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Мистрюкова переведут из СИЗО под домашний арест, сообщили в пресс-службе Басманного суда.
«10 сентября 2020 г. Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову Н. меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября 2020 года с установлением запретов,предусмотренных ст.105.1 УПК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.
В начале сентября Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Другой собеседник рассказал агентству о том, что ранее осужденный за вымогательство бывший сотрудник хабаровского МВД Владимир Першин также дал показания на Фургала и в настоящее время находится под госзащитой.
Мистрюкова задержали в ноябре 2019 г. и взяли под стражу по обвинению в причастности к двум заказным убийствам предпринимателей и одном покушении 15-летней давности, организацию которых следствие вменяет Фургалу. Первоначально Мистрюков не признавал свою вину и показаний не давал. Позднее Мистрюков отказался от четырех нанятых родственниками адвокатов в пользу пятого защитника по назначению. После этого он стал сотрудничать со следствием, признал вину и дал показания на других фигурантов дела.