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Гособвинение запросило для Сергея Фургала 23 года колонии

Присяжные сочли, что 52-летний бывший губернатор Хабаровского края не заслуживает снисхождения
Денис Куренев Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости

Обвинение попросило суд приговорить экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам колонии строгого режима на основе вердикта присяжных, передает корреспондент «Ведомостей» из здания Мособлсуда.

«Прошу окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии строгого режима», – заявил один из гособвинителей.

Ранее жюри присяжных на выездном заседании Люберецкого горсуда 2 февраля сочло вину бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по всем трем эпизодам уголовного дела об организации убийств доказанной. Присяжные пришли к выводу, что Фургал не заслуживает снисхождения ни по одному из эпизодов.

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Помимо самого Фургала по этому делу проходят также Андрей Карепов, Андрей Палей и Марат Кадыров. Кадырову прокурор попросил назначить 10,5 года, Палею – 17 лет, а Карепову – 22 года.

Фургал, проработавший губернатором с 2018 г., был задержан в ночь на 9 июля 2020 г. в Хабаровске и доставлен в Москву. С того времени он содержится под стражей в СИЗО «Лефортово». Президент Владимир Путин вскоре после задержания подписал указ об отставке главы региона в связи с утратой доверия.

По версии следствия, в 2004–2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу, члены которой убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы Хабаровского края Олега Булатова. Участники группы, по версии СКР, также покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом преступлений следователи считают «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников». Непосредственным организатором убийств и покушения, по версии следствия, стал Карепов, который после избрания Фургала депутатом Госдумы в 2007 г. работал его помощником. Исполнителями называют Палея и Кадырова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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