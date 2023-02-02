Присяжные вынесли обвинительный вердикт Фургалу

В ходе судебных прений экс-губернатор не переставал настаивать на том, что прокурорам не удалось представить ни одного неопровержимого доказательства его вины. Он обращался к присяжным с доводами о том, что дело против него «сфабриковано» и политически мотивировано. «Я еще раз повторяю и заявляю, что никакого отношения я не имел, не имею и не мог иметь к [этим] преступлениям. Это полный абсурд», – говорил он.