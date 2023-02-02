Присяжные вынесли обвинительный вердикт Фургалу

Присяжные вынесли обвинительный вердикт ФургалуКоллегия признала его не заслуживающим снисхождения
Жюри присяжных на выездном заседании Люберецкого горсуда (проходит в Московском областном суде) сочло вину бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по всем трем эпизодам уголовного дела об организации убийств доказанной. Присяжные пришли к выводу, что Фургал не заслуживает снисхождения ни по одному из эпизодов.
Помимо самого Фургала на скамье подсудимых еще три фигуранта – Андрей Карепов, Андрей Палей и Марат Кадыров. Присяжные признали виновными Палея и Кадырова в исполнении убийств, а Карепова в подготовке к преступлениям. При этом коллегия посчитала, что для Кадырова возможно применить снисхождение в отличии от других фигурантов. После оглашения вердикта Фургал заявил, что присяжные сошли с ума и им должно быть стыдно.
На вынесение вердикта у коллегии присяжных заседателей ушло более трех часов. Перед ними было поставлено 34 вопроса. Но основными из них были о доказанности преступления, виновны ли подсудимые в них и заслуживают ли снисхождения.
6 февраля в Мособлсуде судья Геннадий Цой проведет обсуждение вынесенного присяжными вердикта. На этом этапе, как принято, представители прокуратуры запрашивают у суда наказание для подсудимых.
Фургалу грозит пожизненное лишение свободы.
В ходе судебных прений экс-губернатор не переставал настаивать на том, что прокурорам не удалось представить ни одного неопровержимого доказательства его вины. Он обращался к присяжным с доводами о том, что дело против него «сфабриковано» и политически мотивировано. «Я еще раз повторяю и заявляю, что никакого отношения я не имел, не имею и не мог иметь к [этим] преступлениям. Это полный абсурд», – говорил он.
Последнее слово Фургала было также эмоциональным. В ходе выступления он заявлял, что весь процесс проходил с обвинительным уклоном. «Согласиться с тем, что меня должны уничтожить, я не могу», – сказал экс-губернатор.
Представители прокуратуры выступили в Мособлсуде еще 23 января. Гособвинители Александр Коробейников и Антон Щербаков настаивали на вине Фургала и его сообщников и просили жюри присяжных не делать подсудимым «подарков в виде снисхождения»
Фургал, проработавший губернатором с 2018 г., был задержан в ночь на 9 июля 2020 г. в Хабаровске и доставлен в Москву. С того времени он содержится под стражей в СИЗО «Лефортово». Президент Владимир Путин вскоре после задержания подписал указ об отставке главы региона в связи с утратой доверия. По версии следствия, в 2004–2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу, члены которой убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы Хабаровского края Олега Булатова. Участники группы, по версии СКР, также покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом преступлений следователи считают «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников».
Непосредственным организатором убийств и покушения, по версии следствия, стал Карепов, который после избрания Фургала депутатом Госдумы в 2007 г. работал его помощником. Исполнителями называют Палея и Кадырова. Обвинения по делу были предъявлены и бывшему деловому партнеру Фургала и экс-совладельцу завода «Амурсталь» Николаю Мистрюкову. Он в отличие от других четырех фигурантов дела свою вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал изобличающие показания. После этого его дело выделили в отдельное производство.