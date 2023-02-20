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Уволенным из-за утраты доверия запретят работать на госслужбе в течение пяти лет

Это коснется тех, кто не соблюдает антикоррупционное законодательство
Анастасия Бойко
По действующему законодательству нахождение в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, не является основанием для запрета в дальнейшем замещать должности / Андрей Махонин / Ведомости

Минтруд предложил установить запрет занимать различные должности в течение пяти лет тем, кто был уволен в связи с утратой доверия за несоблюдение антикоррупционных требований. Это следует из проекта поправок, которые были подготовлены Минтрудом и одобрены 17 февраля на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (копия есть у «Ведомостей»).

Суть предложения ведомства, которое отвечает в Белом доме за этот блок вопросов, в следующем: лицо, уволенное в связи с утратой доверия за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства, временно не может быть назначено на должности федерального, регионального, муниципальном уровня, работать на иных постах, к которым предъявляются требования по недопущению конфликта интересов, отчету о доходах и расходах и т. д.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных