Уволенным из-за утраты доверия запретят работать на госслужбе в течение пяти лет

Суть предложения ведомства, которое отвечает в Белом доме за этот блок вопросов, в следующем: лицо, уволенное в связи с утратой доверия за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства, временно не может быть назначено на должности федерального, регионального, муниципальном уровня, работать на иных постах, к которым предъявляются требования по недопущению конфликта интересов, отчету о доходах и расходах и т. д.