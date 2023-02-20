Уволенным из-за утраты доверия запретят работать на госслужбе в течение пяти лет

Уволенным из-за утраты доверия запретят работать на госслужбе в течение пяти летЭто коснется тех, кто не соблюдает антикоррупционное законодательство
Минтруд предложил установить запрет занимать различные должности в течение пяти лет тем, кто был уволен в связи с утратой доверия за несоблюдение антикоррупционных требований. Это следует из проекта поправок, которые были подготовлены Минтрудом и одобрены 17 февраля на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (копия есть у «Ведомостей»).
Суть предложения ведомства, которое отвечает в Белом доме за этот блок вопросов, в следующем: лицо, уволенное в связи с утратой доверия за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства, временно не может быть назначено на должности федерального, регионального, муниципальном уровня, работать на иных постах, к которым предъявляются требования по недопущению конфликта интересов, отчету о доходах и расходах и т. д.