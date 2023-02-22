Правительство выделило 10 млрд рублей на развитие инженерных школ при вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, в свою очередь, указал на то, что такое вовлечение школьников в работу передовых инженерных школ будет способствовать ранней профессиональной ориентации детей, а также поможет повысить их интерес к инженерному делу и технологиям. «В последние годы очевидно сформировался запрос на инженеров нового формата», – подчеркнул министр. Для того чтобы система подготовки инженеров в полной мере отвечала требованиям времени, в настоящее время по «опережающим» программам подготовки учатся более 2000 студентов, которым помогают преподаватели и наставники из бизнес-сферы. Для школьников же, по словам Фалькова, будет полезно присоединиться к проекту, чтобы определиться с выбором будущей профессии.