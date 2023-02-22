Правительство выделило 10 млрд рублей на развитие инженерных школ при вузах

Правительство выделило 10 млрд рублей на развитие инженерных школ при вузахГранты получат 30 университетов, в том числе МФТИ, МАИ, СПбПУ и НГУ
Российские школьники смогут принять участие в деятельности передовых инженерных школ, которые создаются на базе ведущих вузов страны. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, это решение направлено на обеспечение реального сектора экономики квалифицированными кадрами и крайне важно для достижения технологического суверенитета.
«В текущем году гранты на развитие таких школ будут предоставлены 30 вузам, общая сумма превысит 10 млрд руб., что в несколько раз больше финансирования на прошлый год», – отметил премьер.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, в свою очередь, указал на то, что такое вовлечение школьников в работу передовых инженерных школ будет способствовать ранней профессиональной ориентации детей, а также поможет повысить их интерес к инженерному делу и технологиям. «В последние годы очевидно сформировался запрос на инженеров нового формата», – подчеркнул министр. Для того чтобы система подготовки инженеров в полной мере отвечала требованиям времени, в настоящее время по «опережающим» программам подготовки учатся более 2000 студентов, которым помогают преподаватели и наставники из бизнес-сферы. Для школьников же, по словам Фалькова, будет полезно присоединиться к проекту, чтобы определиться с выбором будущей профессии.
Федеральный проект «Передовые инженерные школы» был разработан на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных премьер-министром в прошлом году, и стал частью государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».
С вузами сотрудничают предприятия «Ростеха»: они, в частности, предоставляют оборудование и технику, их специалисты работают в школах. Они сотрудничают с рядом столичных и сибирских вузов по этому проекту, включая МАИ, СПбПУ, НГУ и др. Представитель пресс-службы госкорпорации рассказал «Ведомостям», что проект передовых инженерных школ позволит создать среду для научно-технических исследований и разработок, направленных на решение научно-технологических задач с горизонтом планирования 2-3 года.
В рамках создания Передовой инженерной школы радиолокации, радионавигации и программной инженерии (МФТИ) запущено две образовательные программы по профилю «Программная инженерия» (бакалавриат, магистратура). По ним сейчас учатся более 50 студентов, отметил заместитель директора по образовательной деятельности ПИШ РПИ Александр Воеводенко. Отличительной особенностью программ ПИШ РПИ является новый формат практической подготовки – инженерный практикум, в рамках которого студенты выполняют проекты по тематике школы с первого курса и до конца обучения. При этом все проекты объединены в единую библиотеку и увязаны с содержанием учебного плана.
«Сейчас мы обсуждаем различные формы привлечения школьников к работе нашей ПИШ. Например, это может быть инженерная олимпиада, которая позволит отбирать в ПИШ тех старшеклассников, у которых есть интерес и достижения к этой сфере», – добавил Воеводенко.
Передовая инженерная школа МАИ – это новое структурное подразделение университета, поэтому кадровая политика на первом этапе была основным приоритетом, рассказал «Ведомостям» глава дирекции института № 14 «Передовая инженерная школа» университета Дмитрий Кайсин. Вузу удалось сформировать коллективы научных лабораторий, студенческих конструкторских бюро и команд, разрабатывающих и реализующих образовательные программы. «Вовлечение школьников в инженерную деятельность и передовые проекты – абсолютно правильная инициатива. Мы вовлекаем в инженерные хакатоны и конкурсы ребят, начиная с 8–9 класса», – сказал он.