Суд 1 марта огласит приговор генералу Федеральной таможенной службы

Суд 1 марта огласит приговор генералу Федеральной таможенной службыПрокуратура запросила для него максимальный срок по статье о злоупотреблении полномочиями
В Дорогомиловском суде Москвы 22 февраля завершились судебные прения по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка. Прокурор Михайлова сочла вину генерала полностью доказанной и запросила для него наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Гособвинение требует для генерала максимального наказания, которое можно назначить в рамках предъявленной ему статьи. Кизлык и его предполагаемые сообщники были задержаны в конце декабря 2019 г. Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) тогда предъявило им обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Басманный суд санкционировал аресты фигурантов, и с того момента они находятся в СИЗО.
Кроме Кизлыка на скамье подсудимых еще четверо его предполагаемых подельников. Для них Михайлова попросила сроки поменьше: для экс-заместителя Кизлыка Алексея Серебро и бывшего замначальника Внуковской таможни Константина Мишина – семь лет лишения свободы, для экс-заместителя начальника Домодедовской таможни Юрия Черкашина – шесть лет, для бывшего старшего дознавателя по особо важным делам Домодедовской таможни Андрея Шурыгина – пять лет.
После прокурора в прениях выступали адвокаты подсудимых. «Мы просили суд вынести оправдательный приговор», – заявил «Ведомостям» один из адвокатов Марат Файзулин, представляющий интересы Серебро.
При избрании меры пресечения Кизлыку в 2019 г. следователь заявлял, что в ходе обыска у генерала были изъяты 600 000 евро и столько же тысяч долларов, слитки золота весом более 1кг и дорогостоящие часы. Тогда же представитель СКР в суде отметил, что показания на Кизлыка и его предполагаемых подельников давали в том числе сотрудники ФТС. Следствие установило, что подсудимые своими действиями нанесли ущерб бюджету РФ на сумму свыше 25 млн руб.
Фабула дела такова: по версии правоохранителей, с 2018 по 2019 г. обвиняемые, «действуя вопреки интересам службы и злоупотребляя должностными полномочиями, приняли заведомо незаконные процессуальные решения». В результате люди, неправомерно переместившие через границу наличные средства, были освобождены от уголовной ответственности. Кроме того, им необоснованно было возвращено имущество, подлежавшее обращению в доход государства.
63-летний Кизлык вину не признал. Остальные фигуранты солидарно с ним отвергали предъявленное им обвинение. Сам судебный процесс по существу в Дорогомиловском суде начался в марте 2021 г. Судья Таланина назначила оглашение приговора на 1 марта.
Это не единственное громкое уголовное дело в отношении сотрудников ФТС. В декабре 2022 г. по обвинению во взяточничестве был арестован начальник управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрий Мурышов. В январе 2023 г. по делу о коррупции в СИЗО был отправлен начальник Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС Дмитрий Васильев.