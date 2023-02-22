Суд 1 марта огласит приговор генералу Федеральной таможенной службы

При избрании меры пресечения Кизлыку в 2019 г. следователь заявлял, что в ходе обыска у генерала были изъяты 600 000 евро и столько же тысяч долларов, слитки золота весом более 1кг и дорогостоящие часы. Тогда же представитель СКР в суде отметил, что показания на Кизлыка и его предполагаемых подельников давали в том числе сотрудники ФТС. Следствие установило, что подсудимые своими действиями нанесли ущерб бюджету РФ на сумму свыше 25 млн руб.