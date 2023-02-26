«Единая Россия» предложила определить территории с высоким научно-технологическим потенциалом

Он объяснил, почему в «ЕР» предлагают параллельно увеличивать поддержку наукоградов и разрабатывать специальный правовой институт для других территорий и объектов. «Закон о наукоградах достаточно давно был принят (в 1999 г. – «Ведомости»), и [только] эти 13 территорий получили такой статус. А сегодня мы понимаем, что помимо этих городов, городских округов есть еще территории, у которых мощный научный потенциал», – сказал Мажуга. Депутат приводит в пример ЗАТО – города Росатома, которые не могут управляться так же, как наукограды. «У нас в законодательстве сейчас нет определения понятия научного потенциала, территории с высоким научным потенциалом, поэтому первое, [что] мы предлагаем – это сделать», – сказал он «Ведомостям».