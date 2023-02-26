«Единая Россия» предложила определить территории с высоким научно-технологическим потенциалом

«Единая Россия» предложила определить территории с высоким научно-технологическим потенциаломСоздание комфортной среды поможет привлечь в них научные кадры
«Единая Россия» предложила увеличить с 2024 г. финансирование федерального проекта «Поддержка наукоградов» госпрограммы «Научно-технологическое развитие России», сообщил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Также в партии совместно с правительством разрабатывают проект нового правового института – территорий с высокой концентрацией научно-технологического потенциала (НТП), в которые могут быть включены инновационный центр «Сколково», город высоких технологий «Иннополис», особые экономические зоны, инновационные кластеры и другие объекты.
Вопрос обсуждался на комиссии бюро высшего совета «Единой России» по опережающему социально-экономическому и научно-технологическому развитию 16 февраля, резолюция есть в распоряжении «Ведомостей». Комиссию возглавляет Кравченко. Сейчас распределение средств осуществляется, исходя из численности наукоградов, но нужно ориентироваться на объем научно-технологической продукции, общее количество сотрудников, вовлечённых в производство научно-технологической продукции, следует из резолюции заседания комиссии «ЕР». В России 13 городов имеют статус наукограда, восемь из них располагаются на территории Московской области.
В последнее десятилетие ежегодные субсидии на развитие наукоградов стремительно сокращались: с более чем 1 млрд руб. в 2010 году до 344 млн на период 2021-2023 гг, отметил Кравченко. Депутат считает возможным увеличить объемы поддержки за счет изменения подхода к распределению бюджетных ассигнований между наукоградами. «Мы намерены консолидировать и оптимизировать имеющиеся меры поддержки различных научно-образовательных территорий для более точечного распределения бюджетных средств», – сказал он.
Совместно с правительством, Госдумой и руководством регионов, в которых находятся наукограды, в «Единой России» рассчитывают обсудить возможность комплексного дофинансирования в части обновления производственной и социальной инфраструктуры, сообщил Кравченко. «Многие наукограды нуждаются в инфраструктурной инвентаризации уже не один год. Качество инфраструктуры сильно влияет на то, поедут развивать эти территории специалисты или нет», – заявил он.
По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александра Мажуги, который участвовал в заседании комиссии «Единой России», сейчас финансирование наукоградов происходит «по остаточному принципу». Должна быть разработана федеральная программа, которая на конкурсной основе позволила бы им развиваться, отмечает он. «Мы говорим о развитии не только науки – наука у нас финансируется отдельно. Нам нужно эти города развить именно как территории. Создать комфортную городскую среду, приток туда людей, ученых, жителей. И разработать в рамках программы дополнительные инструменты кооперации науки, бизнеса именно на территории таких наукоградов», – сообщил депутат.
Он объяснил, почему в «ЕР» предлагают параллельно увеличивать поддержку наукоградов и разрабатывать специальный правовой институт для других территорий и объектов. «Закон о наукоградах достаточно давно был принят (в 1999 г. – «Ведомости»), и [только] эти 13 территорий получили такой статус. А сегодня мы понимаем, что помимо этих городов, городских округов есть еще территории, у которых мощный научный потенциал», – сказал Мажуга. Депутат приводит в пример ЗАТО – города Росатома, которые не могут управляться так же, как наукограды. «У нас в законодательстве сейчас нет определения понятия научного потенциала, территории с высоким научным потенциалом, поэтому первое, [что] мы предлагаем – это сделать», – сказал он «Ведомостям».
В «Единой России» предлагают создать преференциальные режимы для сокращения налоговых отчислений проектов в области технологического предпринимательства. «Стимулировать инвестиции на таких территориях очень важно. Поэтому [надо] создавать, в том числе, налоговые режимы, льготные и удобные для привлечения туда предпринимателей, это важно. Мы хотим, чтобы наша наука давала результаты, чтобы это все не закончилось научной статьей или отчетом, а давала какой-либо продукт, технологию», – отметил Мажуга.
Сейчас в России возрастает интерес к наукоградам, связанный с запросом на технологическую суверенность, сообщил «Ведомостям» мэр наукограда Кольцово (в нем расположен центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора) Николай Красников. «Мы надеемся, что [законодательно] будут прописаны приоритеты участия городов в национальных проектах, федеральных программах, где есть серьезные деньги. Ведь от комфортной среды зависят настроения тех же молодых ученых, чтобы они не уезжали. Не говоря уже о проектах науки, которые тоже требуют финансирования», – отметил он.
Население Кольцова постоянно увеличивается, поэтому необходима специальная «наукоградная» ипотека, считает Красников. Он рассчитывает, что выдача льготных кредитов должна быть связана с возможностью работать в научно-производственных комплексах и учреждениях, в здравоохранении, образовании, культуре. «Очень надеемся, что здесь это будет реализовано, например, по советскому сценарию с выдачей квартир, который в свое привлек [в Кольцово] большое количество людей», – заявил мэр. Кроме того, он рассчитывает, что регион сможет расширить границы муниципального образования для «создания прорывных производств» и новых рабочих мест.
Президент России Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию 8 февраля предложил обсудить шаги по наращиванию научного и технологического потенциала, чтобы новые разработки способствовали «укреплению суверенитета и безопасности нашей страны, росту качества жизни наших людей».
Государству, бизнесу и представителям науки нужно объединиться для достижения национальных целей развития, «учитывать фактор внешнего давления, а значит, предельно внимательно относиться к выбору наших научно-технологических приоритетов», отметил он и предложил внести изменения в Стратегию научно-технологического развития, которая была принята в 2016 г.
Президент считает нужным пересмотреть подходы к мероприятиям единой государственной программы в области научно-технологического развития, причем как в части выполнения НИОКР, так и в вопросах подготовки кадров. По его словам, сейчас нужны практические результаты, т. е. «передовое оборудование, компоненты, продукты, сервисы», которые были бы конкурентными и позволили бы организовать собственное производство критически значимой продукции.