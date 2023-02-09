Как Путин обсуждал с учеными перевод науки в практическую плоскость

Как Путин обсуждал с учеными перевод науки в практическую плоскостьПрезидент провел заседание совета по науке и образованию
В День российской науки, 8 февраля, Владимир Путин наградил молодых ученых и провел заседание совета по науке и образованию, главой которого он сам и является. Президент начал с того, что предложил обсудить шаги по наращиванию научного и технологического потенциала, чтобы новые разработки способствовали «укреплению суверенитета и безопасности нашей страны, росту качества жизни наших людей».
Президент напомнил, что совет по науке и образованию наделен полномочиями по выработке всех стратегических решений в научно-технической сфере, в том числе в части определения приоритетов на будущее (до 2023 г. такие полномочия были у правительства). Он уже начал работу над методологией научно-технологического прогнозирования и по подготовке научно-технологического прогноза на долгосрочный период.
Государству, бизнесу и представителям науки нужно объединиться для достижения национальных целей развития, «учитывать фактор внешнего давления, а значит, предельно внимательно относиться к выбору наших научно-технологических приоритетов», отметил Путин. По его словам, нужно сосредоточиться на технологиях, продукции, которые позволят обеспечить работу здравоохранения, ЖКХ, энергетики, ключевых отраслей промышленности, сферы безопасности, а также обеспечить территориальную целостность страны. В этих сферах нельзя позволить «рисков критической зависимости от зарубежных институтов», сказал Путин.
Президент предложил внести изменения в Стратегию научно-технологического развития, которая была принята в 2016 г. Он считает нужным пересмотреть подходы к мероприятиям единой государственной программы в области научно-технологического развития, причем как в части выполнения НИОКР, так и в вопросах подготовки кадров. По его словам, сейчас нужны практические результаты, т. е. «передовое оборудование, компоненты, продукты, сервисы», которые были бы конкурентными и позволили бы организовать собственное производство критически значимой продукции. Регионы, госкорпорации, предприятия, а также частные компании должны стать заказчиками на исследования и технологии, отметил президент.
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко заверил президента, что у России есть все инструменты для получения практических результатов от науки и от федеральных научно-технических программ результаты будут уже в этом году: новые методики диагностики генетических заболеваний, новые сорта картофеля и др. Картофель, но уже как метафору вице-премьер использовал и дальше, напомнив, что правительство внесло законопроект, который, во-первых, закрепит понятие «научно-технической экспертизы», а во-вторых, Российскую академию наук (РАН) как оператора всех экспертных организаций. «Важно обеспечить востребованность научных результатов. Тут принцип горячей картошки, когда разработка должна быть передана дальше, а не быть положена на полку в виде статьи», – резюмировал Чернышенко.
Кто из ученых получил награды
До начала заседания Путин поздравил лауреатов премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 г. Накануне их имена назвал на пресс-конференции помощник президента Андрей Фурсенко. Лауреатами в этом году стали пять ученых – ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Александр Осадчиев (за достижения в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики, имеющие важное значение для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути), старший научный сотрудник Казанского федерального университета Ирек Мухаматдинов (за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов), ученые Санкт-Петербургского госуниверситета Ирина Тимофеева и Андрей Шишов (за разработку материалов и методов для инструментального химического анализа промышленных, природных и биомедицинских объектов), а также научный сотрудник НИИ Минобороны РФ Иван Фесенко (за разработку и испытания сложных технических устройств, обеспечивающих обороноспособность страны).
Присутствовавшие на встрече с президентом много говорили о неэффективном расходовании средств. Министр финансов Антон Силуанов также обратил внимание на то, что множество результатов разработок «стоят на полках». По его словам, из программы научно-технологического развития 550 млрд руб. выделяется только на науку, при этом государство по-прежнему участвует в процессе на две трети и только на одну треть – бизнес. «Тут ничего не меняется, хотя и налоговые стимулы есть», – пояснил Силуанов.
Министр также обратил внимание, что и внутри программы «деньги размываются» на 70 подпрограмм: «Ну куда это годится, нужно сконцентрироваться на конкретных прорывах в промышленности, здравоохранении».
Бюджет на 2023 г. и плановые 2024 и 2025 гг. уже утвержден и программа специально собиралась из 70 элементов, пояснил «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. «Сегодня важно в той логике, которую изложил президент, сфокусироваться на определенных задачах, но это не значит, что будет происходить уменьшение финансирования или из нее будут убираться те или иные структурные элементы», – подчеркивает депутат. Мажуга добавил, что старания будут направлены на то, чтобы создать систему, дающую «максимальный научно-технический результат».
В свою очередь, глава РАН Геннадий Красников указал на другую лазейку, из-за которой, по его мнению, средства тратятся неэффективно: директора научных институтов понимают, какой бюджет им будет выделен на исследования. Исходя из этого, они сами формируют тематику работы, выбирают те, которые уже выполнены ими на 80%. Отвечая на вопрос Путина, как в таком случае изменить работу, Красников предложил провести с правительством ревизию экспертных советов, чтобы «не было дублирования сплошь и рядом».
Планирование научных тем происходит «снизу и идет по модели возможностей, а не потребностей», признал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, заметив, что как можно скорее нужно перейти к модели потребностей – «[делать] то, что надо, а не то, что можем». Но Минобрнауки не должно решать эти задачи в одиночку, считает министр, в этот процесс важно включать и бизнес – так как они понимают, как им нужны технологии, сервисы и продукты. Кадров это тоже касается, поэтому министерство последние годы распределяет контрольные цифры приема (бюджетные места) с учетом квалифицированного заказчика в реальном секторе экономики, отчитался о работе министр.
Позднее в ходе заседания вице-премьер Татьяна Голикова вернулась к теме экспертиз, поднятой Красниковым. Она напомнила, что программа фундаментальных научных исследований была сформирована самой РАН в 2021 г. до 2030 г. и госзадания формируются на основании приоритетов этой программы. «Если мы хотим подвергнуть программу вторичной экспертизе, тогда надо признать, что программа была составлена не по приоритетам», – заметила Голикова, добавив также, что повторная экспертиза в момент формирования госзадания может и вовсе остановить деятельность всех бюджетных учреждений науки.
Гендиректор Российского научного фонда Александр Хлунов, обращаясь ко всем участникам заседания, выразил надежду, что принятые решения не станут барьером для революционных научных результатов. «Чтобы не было борьбы за достижение в течение года промышленного продукта, который должен выйти на полки магазинов, все-таки наука не банно-прачечный цех. Она должна ориентироваться на нужды общества, но процесс этот длительный», – сказал он. Путин успокоил Хлунова.
В подготовке статьи участвовала Анна Нараева