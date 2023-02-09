Как Путин обсуждал с учеными перевод науки в практическую плоскость

Планирование научных тем происходит «снизу и идет по модели возможностей, а не потребностей», признал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, заметив, что как можно скорее нужно перейти к модели потребностей – «[делать] то, что надо, а не то, что можем». Но Минобрнауки не должно решать эти задачи в одиночку, считает министр, в этот процесс важно включать и бизнес – так как они понимают, как им нужны технологии, сервисы и продукты. Кадров это тоже касается, поэтому министерство последние годы распределяет контрольные цифры приема (бюджетные места) с учетом квалифицированного заказчика в реальном секторе экономики, отчитался о работе министр.