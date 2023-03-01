Московские суды оправдали 70 человек за 2022 год

Там поясняется, что это увеличение связано с ростом количества гражданских дел на 20% и уголовных дел на 14%. В районных судах, отмечается в докладе, также выросло количество рассмотренных дел – на 22%, а показатель вырос по всем категориям дел в среднем на 16%. «Как и в предыдущие периоды, самая большая нагрузка приходится на мировых судей, которые рассмотрели три четверти всех дел. Нагрузка на мирового судью по рассмотренным делам возросла на 7%», – говорится в докладе Птицына, опубликованном на официальном портале суда.