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Общество

Московские суды оправдали 70 человек за 2022 год

Председатель Мосгорсуда подвел итоги работы мировых и районных судов
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости

Председатель Московского городского суда Михаил Птицын провел совещание по результатам работы мировых судей и районных судов города Москвы за прошлый год. Птицын призывает судей следовать разъяснениям Верховного суда о гуманизации правосудия, особенно в уголовной практике. В своем докладе он обратил внимание на нагрузку московских судей, которая выросла на 10% за 2022 г. В столичных судах разрешено 2 808 619 дел и материалов, это на 250 000 дел больше, чем в 2021 г.

Там поясняется, что это увеличение связано с ростом количества гражданских дел на 20% и уголовных дел на 14%. В районных судах, отмечается в докладе, также выросло количество рассмотренных дел – на 22%, а показатель вырос по всем категориям дел в среднем на 16%. «Как и в предыдущие периоды, самая большая нагрузка приходится на мировых судей, которые рассмотрели три четверти всех дел. Нагрузка на мирового судью по рассмотренным делам возросла на 7%», – говорится в докладе Птицына, опубликованном на официальном портале суда.

В 2022 г. только в стенах Мосгорсуда было разрешено 129 024 дел и материалов. В свою очередь, районными судами Москвы было окончено на 13% дел больше по сравнению с 2021 г., из них в особом порядке (предусматривает признание вины подсудимым) рассмотрено 27% дел, а оправдание получили 60 лиц, в апелляционной инстанции городского суда оправдано еще 10 осужденных.

Количество дел об административном правонарушении в районных судах увеличилось на 14%. Наиболее распространенными категориям являлись дела, связанные с нарушением иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания.

В заключение председатель Мосгорсуда обозначил цели и задачи на 2023 г. Среди них – соблюдение сроков судопроизводства и улучшение качества выносимых решений, усиление контроля своевременного назначения дел в апелляционную инстанцию, за сроками и причинами приостановления судопроизводства. Птицын предупредил коллег о недопущении волокиты и исключении формального подхода к рассмотрению дел.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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