Для выпускников школ в приграничных районах определят особый порядок итоговой аттестации

Для выпускников школ в приграничных районах определят особый порядок итоговой аттестацииОни смогут выбрать между ЕГЭ и вступительными экзаменами, но будут по-прежнему участвовать в общем конкурсе
Парламентарии от «Единой России» 28 февраля внесли в Госдуму законопроект о введении в этом году особого порядка государственной итоговой аттестации в школах в приграничных регионах, которые обстреливаются ВСУ, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в своем Telegram-канале. Авторами инициативы выступили, кроме Турчака, председатель нижней палаты Вячеслав Володин, глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова, первый зампредседателя думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга и др.
«В условиях, когда линия фронта находится совсем недалеко, мы должны в первую думать о безопасности детей. Поэтому проводить ЕГЭ в приграничных регионах в привычном виде пока считаем нецелесообразным», – написал Турчак.
Депутаты предложили определить для приграничных областей такой же порядок итоговой аттестации, как и для новых субъектов страны – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что порядок проведения итоговой аттестации должно определить Минпросвещения, оно же вместе с Рособрнадзором определит, на какие учебные заведения этот порядок распространится. Минобрнауки, в свою очередь, должно определить особенности приема таких студентов в высшие учебные заведения.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) ранее рассказал, что процесс поступления студентов с новых территорий будет схож с тем, как это происходило с крымскими абитуриентами в 2014 г. По его словам, будет установлен специальный период для учащихся четырех субъектов: это возможность выбора – ЕГЭ или традиционный экзамен при поступлении в вуз. Аналогичная схема поступления предполагается и для пограничных субъектов страны.
17 февраля президент Владимир Путин подписал закон об интеграции новых регионов в образовательную сферу России. Согласно документу выпускники, окончившие школу и успешно прошедшие итоговую аттестацию на территориях новых регионов, в переходный период с 2023 по 2027 учебный год могут поступать в университеты по результатам как ЕГЭ, так и вступительных экзаменов, установленных вузами самостоятельно.
Как пояснил «Ведомостям» Мажуга, законопроектом будет определен конкретный перечень образовательных организаций в приграничных регионах, выпускники которых смогут выбирать между ЕГЭ и вступительными экзаменами. Вступительные испытания могут быть в форме тестов или письменных ответов, которые приравниваются к 100 баллам, как и ЕГЭ, добавил он.
Казакова, в свою очередь, указала, что выпускники, которые будут сдавать экзамены в особом порядке, примут участие в общем конкурсе на места в вузах во время приемной кампании наравне с другими российскими абитуриентами. «Это будет единый поток. К примеру, есть 100 бюджетных мест на факультет, проходной балл – 95. Нужно сдать три экзамена. Те, кто сдавали ЕГЭ, предоставляют свои сведения о результатах ЕГЭ, а эти ребята приходят и сдают вступительные экзамены», – поясняет она.
Право поступления по внутренним испытаниям вуза было у ряда категорий лиц и до этого, отмечает заведующий лабораторией «Развитие университетов» ВШЭ Нияз Габдрахманов. «По внутренним испытаниям поступают иностранные студенты, лица, которые ранее уже получили высшее образование или поступают в университеты после колледжей или техникумов», – указывает эксперт, констатируя, что у вузов уже есть готовые вступительные испытания, на разработку которых не потребуется дополнительного времени.
В целом это хорошая возможность для выпускников, считает Габдрахманов, но она также может ограничить выбор университетов при поступлении для таких выпускников. «Если они сдают ЕГЭ, то они могут подать их результаты в несколько университетов. Если же они будут сдавать вступительные испытания только в один вуз – то, соответственно, выбор университетов будет ограничен этим вузом. Что формирует условия для более осознанного выбора университета на раннем этапе», – заключил он.
«Ведомости» направили запросы в Минобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзор.