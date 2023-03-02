Для выпускников школ в приграничных районах определят особый порядок итоговой аттестации

В целом это хорошая возможность для выпускников, считает Габдрахманов, но она также может ограничить выбор университетов при поступлении для таких выпускников. «Если они сдают ЕГЭ, то они могут подать их результаты в несколько университетов. Если же они будут сдавать вступительные испытания только в один вуз – то, соответственно, выбор университетов будет ограничен этим вузом. Что формирует условия для более осознанного выбора университета на раннем этапе», – заключил он.