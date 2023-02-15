Для абитуриентов из новых регионов выделят дополнительные бюджетные места

Для абитуриентов из новых регионов выделят дополнительные бюджетные местаПри этом в целом число бюджетных мест в 2023 году сокращается
Контрольные цифры бюджетного приема на 2023/24 учебный год для новых территорий – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут сверх того объема, который уже определен на будущую приемную кампанию. Об этом сообщил заместитель главы департамента Минобрнауки по государственной политике в сфере высшего образования Алексей Левченко. По его словам, всего на новый учебный год выделено 590 000 бюджетных мест. В 2022 г. их было 618 000. «Те контрольные цифры, которые устанавливаются сегодня для четырех субъектов РФ, сверх того объема, который ранее был определен по правилам, которые установлены законодательством. То есть они будут дополнительными к тем 590 000, которые у нас есть», – пояснил Левченко.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) рассказал «Ведомостям», что процесс поступления студентов с новых территорий будет схож с тем, как это происходило с крымскими абитуриентами в 2014 г. По его словам, будет установлен специальный период для учащихся четырех субъектов: это возможность выбора – ЕГЭ или традиционный экзамен, а также стимулирование поступления в российские университеты. «По той практике, которая была в этом году, многие ребята будут выбирать университеты юга страны – донецкие, воронежские и белгородские вузы. Поэтому каких-то существенных изменений не будет», – отмечает Чернышов. По его словам, Минобрнауки поработает над тем, чтобы добавить бюджетные места именно в эти вузы, но диспропорции, «которой опасаются многие», не будет, заключил он. Таким образом, общее число бюджетных мест увеличат под кампанию и причем преимущественно южным вузам.
Отдельных льгот по поступлению для студентов новых территорий не ожидается, говорит он. Говоря о выделенных общих бюджетных местах, Левченко отметил, что в предыдущие годы уже были увеличены контрольные цифры приема по медицинским наукам, IT- и инженерным отраслям. При этом показатель доступности образования в прошлом году составил 75%. Он пояснил «Ведомостям», что объем бюджетных мест формируется исходя из потребностей экономики, приоритетных направлений, которые предусмотрены государственной политикой стратегического развития, запросов субъектов страны, а также центром ответственности, который формирует кадровую политику в определенных отраслях.
Контрольные цифры приема ранее распределялись задолго до момента его осуществления. Эта проблема будет решена путем смещения срока распределения – ближе к этапу приема, чтобы цифры «еще более качественно соответствовали актуальным потребностям подготовки кадров», отметил Левченко. Помимо этого будет предусмотрен механизм перераспределения контрольных цифр, в результате чего будет определен ряд «укрупненных групп специальностей», которые наиболее приоритетны для экономики – инженерное дело, математика, медицина, педагогика. Вузы смогут актуализировать возможности, которые у них есть, и подстроиться под кадровые потребности, чтобы переместить контрольные цифры с невостребованных на более востребованные специальности, заключил он.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия») отметил, что приоритетное направление в этом году будет отдаваться инженерно-техническим специальностям, на которые в 2022 г. было выделено 240 000 бюджетных мест. В пятерку также входили IT-специальности, сельское хозяйство, здравоохранение и педагогика. Систему распределения бюджетных мест необходимо совершенствовать, считает первый заместитель председателя Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия»). По ее словам, с увеличением льготных категорий бюджетных мест также должно становиться больше «особенно на фоне спецоперации». «По итогам прошлого года 15 000 бюджетных мест оказалось не распределено. Это может свидетельствовать о том, что система распределения мест работает не очень эффективно – если запрос не удовлетворяет потребности, значит, систему нужно менять», – подчеркнула депутат.