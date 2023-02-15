Для абитуриентов из новых регионов выделят дополнительные бюджетные места

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) рассказал «Ведомостям», что процесс поступления студентов с новых территорий будет схож с тем, как это происходило с крымскими абитуриентами в 2014 г. По его словам, будет установлен специальный период для учащихся четырех субъектов: это возможность выбора – ЕГЭ или традиционный экзамен, а также стимулирование поступления в российские университеты. «По той практике, которая была в этом году, многие ребята будут выбирать университеты юга страны – донецкие, воронежские и белгородские вузы. Поэтому каких-то существенных изменений не будет», – отмечает Чернышов. По его словам, Минобрнауки поработает над тем, чтобы добавить бюджетные места именно в эти вузы, но диспропорции, «которой опасаются многие», не будет, заключил он. Таким образом, общее число бюджетных мест увеличат под кампанию и причем преимущественно южным вузам.