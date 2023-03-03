Экс-адвокат получил 10 лет колонии по делу о многомиллиардном хищении у убитого бизнесмена Минеева

Экс-адвокат получил 10 лет колонии по делу о многомиллиардном хищении у убитого бизнесмена МинееваСуд взыскал в пользу наследников 9,5 млрд рублей
Басманный суд Москвы приговорил к 10,5 годам колонии бывшего юриста компании «Форус групп» Вадима Веденина. Он признан виновным по делу об особо крупном мошенничестве с захватом имущества убитого в 2014 г. бизнесмена, основателя сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева. Его подельника Юрия Афиндулова суд приговорил к восьми годам колонии общего режима.
Судебный процесс по существу в Басманном суде начался два года назад – в марте 2021 г. Четверо детей Минеева просили взыскать с Веденина и Афиндулова 15,5 млрд руб., но суд удовлетворил их требования частично – на 9,5 млрд руб.
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