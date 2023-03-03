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Экс-адвокат получил 10 лет колонии по делу о многомиллиардном хищении у убитого бизнесмена Минеева

Суд взыскал в пользу наследников 9,5 млрд рублей
Яна Суринская
Скриншот из видео с круглого стола «Практика применения Антикоррупционной Хартии при разрешении экономико-правовых конфликтов» в Общественной палате / Медиапортал ХРАНИТЕЛЬ

Басманный суд Москвы приговорил к 10,5 годам колонии бывшего юриста компании «Форус групп» Вадима Веденина. Он признан виновным по делу об особо крупном мошенничестве с захватом имущества убитого в 2014 г. бизнесмена, основателя сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева. Его подельника Юрия Афиндулова суд приговорил к восьми годам колонии общего режима.

Судебный процесс по существу в Басманном суде начался два года назад – в марте 2021 г. Четверо детей Минеева просили взыскать с Веденина и Афиндулова 15,5 млрд руб., но суд удовлетворил их требования частично – на 9,5 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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