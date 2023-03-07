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Общество

Счетная палата проверила госрасходы на повышение безопасности дорожного движения

Сохранено 56 400 жизней, но не все положенные средства израсходованы
Алексей Никольский Анна Вергазова Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости

Одним из мероприятий Счетной палаты (СП) в 2022 г. стала оценка результатов завершившейся федеральной целевой программы (ФЦП) «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 гг.»., говорится в отчете контрольного ведомства, с которым ознакомились «Ведомости» (достоверность документа подтвердил источник, близкий к СП). СП констатирует, что принятые в рамках ФЦП меры обеспечили снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП): за восемь лет действия программы «сохранены жизни 56 400 человек». В частности, число погибших в ДТП сократилось с 2012 по 2020 г. на 43%.

В то же время проверка показала недостаточную эффективность использования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию ФЦП, говорится в отчете СП: «Около 10% (1,2 млрд руб.) бюджетных ассигнований были возвращены в бюджет и не оказали влияния на достигнутые результаты по снижению смертности». В числе других недостатков контрольное ведомство отметило необходимость создания единого регламента межведомственного взаимодействия экстренных оперативных служб при ликвидации последствий ДТП для сокращения срока оказания помощи пострадавшим лицам. Также, говорится в отчете СП, необходимо улучшить информационный обмен между МВД и медиками по вопросам своевременного прекращения права управления транспортным средством при наличии у водителя медицинских противопоказаний.

«Ведомости» направили запрос в МВД. Документ СП подготовлен накануне отчета ведомства в Госдуме: планируется, как писали ранее «Ведомости», что депутаты заслушают его 16 марта.

В области транспорта есть более серьезные недостатки, чем названы сейчас, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР). «Необходимо провести полную сверку знаков и разметки на предмет полного соответствия, – говорит он. – Необходимо особое внимание уделить вопросам, связанным с ремонтом дорог, мусору, ликвидировать все автомобильные ловушки, синхронизировать светофоры. На скоростных трассах [не должно быть] никаких пешеходных переходов. Только пешеходные переходы подземные либо надземные. Разделительные барьеры должны разделять трассы».

«СП интересуют исключительно финансовые показатели программы, сохраненные жизни ее интересуют как сохраненные доходы», – говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Но есть и вторая грань обеспечения безопасности дорожного движения: «Обеспечение нормальной правовой базой, как все эксплуатируется, какова инфраструктура. Здесь мы видели совершенно жуткие истории, которые не отрегулировали до сих пор, например с теми же средствами индивидуальной мобильности. У нас в городах их количество все растет, при этом эксплуатирующие их люди никак не отделены от других участников дорожного движения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных