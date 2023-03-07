Счетная палата проверила госрасходы на повышение безопасности дорожного движения

Счетная палата проверила госрасходы на повышение безопасности дорожного движенияСохранено 56 400 жизней, но не все положенные средства израсходованы
Одним из мероприятий Счетной палаты (СП) в 2022 г. стала оценка результатов завершившейся федеральной целевой программы (ФЦП) «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 гг.»., говорится в отчете контрольного ведомства, с которым ознакомились «Ведомости» (достоверность документа подтвердил источник, близкий к СП). СП констатирует, что принятые в рамках ФЦП меры обеспечили снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП): за восемь лет действия программы «сохранены жизни 56 400 человек». В частности, число погибших в ДТП сократилось с 2012 по 2020 г. на 43%.
В то же время проверка показала недостаточную эффективность использования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию ФЦП, говорится в отчете СП: «Около 10% (1,2 млрд руб.) бюджетных ассигнований были возвращены в бюджет и не оказали влияния на достигнутые результаты по снижению смертности». В числе других недостатков контрольное ведомство отметило необходимость создания единого регламента межведомственного взаимодействия экстренных оперативных служб при ликвидации последствий ДТП для сокращения срока оказания помощи пострадавшим лицам. Также, говорится в отчете СП, необходимо улучшить информационный обмен между МВД и медиками по вопросам своевременного прекращения права управления транспортным средством при наличии у водителя медицинских противопоказаний.
«Ведомости» направили запрос в МВД. Документ СП подготовлен накануне отчета ведомства в Госдуме: планируется, как писали ранее «Ведомости», что депутаты заслушают его 16 марта.
В области транспорта есть более серьезные недостатки, чем названы сейчас, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР). «Необходимо провести полную сверку знаков и разметки на предмет полного соответствия, – говорит он. – Необходимо особое внимание уделить вопросам, связанным с ремонтом дорог, мусору, ликвидировать все автомобильные ловушки, синхронизировать светофоры. На скоростных трассах [не должно быть] никаких пешеходных переходов. Только пешеходные переходы подземные либо надземные. Разделительные барьеры должны разделять трассы».
«СП интересуют исключительно финансовые показатели программы, сохраненные жизни ее интересуют как сохраненные доходы», – говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Но есть и вторая грань обеспечения безопасности дорожного движения: «Обеспечение нормальной правовой базой, как все эксплуатируется, какова инфраструктура. Здесь мы видели совершенно жуткие истории, которые не отрегулировали до сих пор, например с теми же средствами индивидуальной мобильности. У нас в городах их количество все растет, при этом эксплуатирующие их люди никак не отделены от других участников дорожного движения».