Счетная палата проверила госрасходы на повышение безопасности дорожного движения

«СП интересуют исключительно финансовые показатели программы, сохраненные жизни ее интересуют как сохраненные доходы», – говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Но есть и вторая грань обеспечения безопасности дорожного движения: «Обеспечение нормальной правовой базой, как все эксплуатируется, какова инфраструктура. Здесь мы видели совершенно жуткие истории, которые не отрегулировали до сих пор, например с теми же средствами индивидуальной мобильности. У нас в городах их количество все растет, при этом эксплуатирующие их люди никак не отделены от других участников дорожного движения».