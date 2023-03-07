СК возбудил дело в отношении блогера Лерчек по статье об уклонении от уплаты налогов

По версии следствия, в период с июля 2020 г. по июль 2022 г. блогерша, пользуясь упрощенной системой налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн. руб. в год, зарабатывала существенно большую сумму. При этом, отмечается в сообщении СК, Лерчек, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников.