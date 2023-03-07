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СК возбудил дело в отношении блогера Лерчек по статье об уклонении от уплаты налогов

Следователи провели обыск в доме супругов-блогеров Чекалиных
Яна Суринская
t.me/ler_chek_official

Главное следственное управление СК России расследует уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогеров-миллионников Артема и Валерии Чекалиных.

Следователи возбудили дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе столичного главка СК. Санкция по статье предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы. Московские следователи уже провели у блогеров дома обыск.

По версии следствия, в период с июля 2020 г. по июль 2022 г. блогерша, пользуясь упрощенной системой налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн. руб. в год, зарабатывала существенно большую сумму. При этом, отмечается в сообщении СК, Лерчек, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников.

«Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн руб.», – сообщили в ведомстве. Следователи устанавливают причастность фигурантов и их пособников к совершению иных экономических преступлений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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