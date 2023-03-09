Газета
Общество

Школьники хотят дополнительно изучать программирование и финансовую грамотность

Также среди востребованных кружков есть рисование и иностранные языки, показал опрос детей
Лидия Матвеева
Андрей Гордеев / Ведомости

Программирование и рисование – самые востребованные школьниками внеклассные курсы, такие варианты ответа выбрали по 25% опрошенных детей. Об этом говорится в исследовании образовательной компании «ЯКласс» и образовательной платформы «Учи.ру». Чуть меньшее количество – 23% – интересуют иностранные языки (вариантов ответа можно было выбрать несколько).

Свойства памяти и финансовую грамотность хотят изучать 22% и каждый пятый ученик соответственно. Менее всего школьники горят желанием осваивать профессию тестировщика – ее из перечня других предметов выбрали лишь 5% учеников. Такое же количество хочет изучать экологию и помощь окружающей среде.

Мнение родителей во многом совпадает с детьми. Каждый третий взрослый (30%)  считает, что его ребенку интересно изучать программирование. Примерно то же количество (28%) хочет, чтобы их ребенок изучал свойства памяти, критическое мышление (27%) и иностранный язык (25%). Среди интересов ребенка меньше всего опрошенных выделили экологию и историю искусств – эти дисциплины отметили пять и три процента соответственно.

Назад в науку: молодежь снова считает работу в этой сфере достаточно привлекательной

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобрнауки проработать KPI по привлечению в институты новых ученых

Согласно исследованию, большей популярностью среди школьников пользуется программирование. Отвечая на вопрос о том, на каком языке программирования школьник хочет писать код, 15% выбрали C++. Наименее интересен школьникам Scratch –  его выбрали 4% респондентов. При этом более половине опрошенных (65%) не важно, какой язык программирования они освоят. Большинство родителей учеников также не имеют четкого представления о том, какой язык программирования интересен их ребенку – 76% ответили, что дети готовы освоить написание кода на любом из них. По мнению 8% родителей, их ребенку интересен С++. Ответы 6% респондентов показали, что их детям интересен Scratch.

Популярность программирования растет во всем мире, отметила директор «ЯКласс» Екатерина Рыжова: «В России перспективы IT-профессий растут: в исследовании HeadHunter, которое вышло месяц назад, 57% предпринимателей заявили, что будут расширять свои компании и штат в 2023 г.».

Самым востребованным иностранным языком остается английский. По статистике общих голосов 72% детей и взрослых хотят учить английский. Желание изучать немецкий язык выражают 7% детей и взрослых, китайский – 6% всех опрошенных. Менее популярны среди респондентов французский (его отметили 4%) и корейский 3%. На последних местах по интересу оказались латынь и польский языки – их выбрали менее 0,2% опрошенных.

Исследование проводилось с 6 по 8 февраля 2023 г. В опросе Учи.ру приняли участие 830 школьников и 915 родителей учеников, в основном, с пятого по восьмой класс.

Интересы школьников говорят о том, что официальное содержание школьного образования мало отвечает на запросы современных детей, считает директор центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского института образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий. «Школьная программа и школьные стандарты формируются политиками, принимающими решения о том, что нужно современным детям. Поскольку мир меняется быстро и интересы подростков заметно отличаются от того, что было совсем недавно, программы не успевают учитывать это», – сказал он «Ведомостям».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных