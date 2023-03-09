Школьники хотят дополнительно изучать программирование и финансовую грамотность

Школьники хотят дополнительно изучать программирование и финансовую грамотностьТакже среди востребованных кружков есть рисование и иностранные языки, показал опрос детей
Программирование и рисование – самые востребованные школьниками внеклассные курсы, такие варианты ответа выбрали по 25% опрошенных детей. Об этом говорится в исследовании образовательной компании «ЯКласс» и образовательной платформы «Учи.ру». Чуть меньшее количество – 23% – интересуют иностранные языки (вариантов ответа можно было выбрать несколько).
Свойства памяти и финансовую грамотность хотят изучать 22% и каждый пятый ученик соответственно. Менее всего школьники горят желанием осваивать профессию тестировщика – ее из перечня других предметов выбрали лишь 5% учеников. Такое же количество хочет изучать экологию и помощь окружающей среде.
Мнение родителей во многом совпадает с детьми. Каждый третий взрослый (30%) считает, что его ребенку интересно изучать программирование. Примерно то же количество (28%) хочет, чтобы их ребенок изучал свойства памяти, критическое мышление (27%) и иностранный язык (25%). Среди интересов ребенка меньше всего опрошенных выделили экологию и историю искусств – эти дисциплины отметили пять и три процента соответственно.
Согласно исследованию, большей популярностью среди школьников пользуется программирование. Отвечая на вопрос о том, на каком языке программирования школьник хочет писать код, 15% выбрали C++. Наименее интересен школьникам Scratch – его выбрали 4% респондентов. При этом более половине опрошенных (65%) не важно, какой язык программирования они освоят. Большинство родителей учеников также не имеют четкого представления о том, какой язык программирования интересен их ребенку – 76% ответили, что дети готовы освоить написание кода на любом из них. По мнению 8% родителей, их ребенку интересен С++. Ответы 6% респондентов показали, что их детям интересен Scratch.
Популярность программирования растет во всем мире, отметила директор «ЯКласс» Екатерина Рыжова: «В России перспективы IT-профессий растут: в исследовании HeadHunter, которое вышло месяц назад, 57% предпринимателей заявили, что будут расширять свои компании и штат в 2023 г.».
Самым востребованным иностранным языком остается английский. По статистике общих голосов 72% детей и взрослых хотят учить английский. Желание изучать немецкий язык выражают 7% детей и взрослых, китайский – 6% всех опрошенных. Менее популярны среди респондентов французский (его отметили 4%) и корейский 3%. На последних местах по интересу оказались латынь и польский языки – их выбрали менее 0,2% опрошенных.
Исследование проводилось с 6 по 8 февраля 2023 г. В опросе Учи.ру приняли участие 830 школьников и 915 родителей учеников, в основном, с пятого по восьмой класс.
Интересы школьников говорят о том, что официальное содержание школьного образования мало отвечает на запросы современных детей, считает директор центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского института образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий. «Школьная программа и школьные стандарты формируются политиками, принимающими решения о том, что нужно современным детям. Поскольку мир меняется быстро и интересы подростков заметно отличаются от того, что было совсем недавно, программы не успевают учитывать это», – сказал он «Ведомостям».