Школьники хотят дополнительно изучать программирование и финансовую грамотность

Согласно исследованию, большей популярностью среди школьников пользуется программирование. Отвечая на вопрос о том, на каком языке программирования школьник хочет писать код, 15% выбрали C++. Наименее интересен школьникам Scratch – его выбрали 4% респондентов. При этом более половине опрошенных (65%) не важно, какой язык программирования они освоят. Большинство родителей учеников также не имеют четкого представления о том, какой язык программирования интересен их ребенку – 76% ответили, что дети готовы освоить написание кода на любом из них. По мнению 8% родителей, их ребенку интересен С++. Ответы 6% респондентов показали, что их детям интересен Scratch.