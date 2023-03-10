Комиссии по противодействию лженауке и фальсификации исследований РАН будут упразднены

В первую очередь претензии возникли к кандидатам в академики, у которых комиссия нашла публикации о так называемых релиз-активных препаратах. Сами производители таких препаратов отвергают обвинения в их неэффективности и не считают их гомеопатией, в то время как комиссия РАН призывала «безоговорочно отклонить» саму концепцию, а подобные лекарственные средства не применять в научно-обоснованной медицине. Тогда два кандидата на места академика и членкора РАН, которые имели статьи о релиз-активных препаратах и к которым у комиссии были вопросы, выбыли из гонки еще на этапе своих отделений.