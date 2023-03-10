Комиссии по противодействию лженауке и фальсификации исследований РАН будут упразднены

Комиссии по противодействию лженауке и фальсификации исследований РАН будут упраздненыОни фактически упраздняются, а их функции передаются в экспертный совет Академии наук
Информация о том, что комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе со лженаукой и комиссия по противодействию фальсификации научных исследований будут реорганизованы, начала появляться в пабликах «В контакте», связанных с различными гомеопатическими объединениями, 6 марта. К примеру, в одном из таких сообщений о ликвидации комиссии по борьбе со лженаукой поприветствовали решение академии словами «здравые силы в самой РАН победили».
Действительно, в постановлении президиума РАН от середины декабря 2022 г. говорится о том, что руководство академии приняло «решение о необходимости» передать функции обеих комиссий экспертному совету. Глава экспертного совета РАН Степан Калмыков сообщил «Ведомостям», что комиссии не ликвидируются, реструктурируются, но сохранят свои функции. Тем не менее состав этих органов изменится.
Отвечая на вопрос о том, зачем понадобилась реорганизация комиссий, Калмыков пояснил, что в академии идет систематизация всех экспертных органов (советов, комиссий), а их в РАН больше 100. Чтобы можно было оплачивать работу экспертов (прежде они работали на общественных началах), Калмыков предлагает сохранить председателей комиссий, а они предложат других специалистов. «Эту позицию разделяет президент [РАН Геннадий Красников]», – говорит Калмыков.
Главы комиссий – Евгений Александров и Виктор Васильев не ответили на звонки и запросы «Ведомостей». О том, что состав работавших с ними экспертов поменяется, слышал еще один источник «Ведомостей» в РАН, по его словам, в нынешнем составе президиума есть члены, которые якобы недовольны работой и составом обеих комиссий.
Неформальное сообщество ученых «Клуб 1 июля» сообщило, что декабрьское постановление РАН было принято без обсуждения и без приглашения к нему председателей и членов комиссий РАН. «Это противоречит традициям РАН, прежде всего традиции уважительного отношения к своим членам. Комиссии внесли чрезвычайно большой вклад в борьбу со лженаукой, остановив проекты проходимцев, что сберегло бюджету страны сотни миллионов рублей», – говорится в заявлении с призывом приостановить действие постановления.
Профессор кафедры управления и экономики здравоохранения ВШЭ и член комиссии по борьбе со лженаукой Василий Власов сказал «Ведомостям», что решение о реорганизации его не удивило. «Комиссии создавались людьми, которые были заинтересованы в развитии отечественной науки на уровне мировых стандартов. Они пытались влиять на события внутри академии, анализировали работы кандидатов на выборах и т. д., но противодействие было всегда. Перевод под экспертный совет – это скорее упразднение, нежели продолжение деятельности», – уверен он.
Ранее существовавшие комиссии будут лишены самостоятельности из-за подчинения их экспертному совету и роспуска «прежнего критически настроенного состава», говорит близкий к РАН собеседник «Ведомостей». Остается надежда, продолжает он, что Александров и Васильев останутся на руководящих должностях и смогут предлагать своих экспертов.
«Комиссии всегда вызывали раздражение как у президиума РАН, так и у тех ученых, чьи работы критиковались. Евгений Александров в конце февраля встречался с президентом РАН Геннадием Красниковым, роспуск нынешнего состава не обсуждался», – сообщил другой близкий к РАН собеседник «Ведомостей».
Первоначально в РАН с 1998 г. существовала единая комиссия по борьбе со лженаукой и фальсификацией научных исследований, в конце 2018 г. президиум РАН разделил комиссию на две части и утвердил ее членов, зачастую участники по-прежнему входили в состав той и другой комиссии. Но появились и новые – к примеру, в работе комиссий участвовало несколько человек из сообщества «Диссернет»: Андрей Заякин (признан Минюстом иностранным агентом), сооснователь сообщества, биоинформатик Михаил Гельфанд и др.
Деятельность обеих комиссий от прошлого состава президиума РАН курировал Алексей Хохлов.
Комиссии до недавнего времени вели активную работу. В 2019 г. комиссия РАН по борьбе со лженаукой подготовила доклад о псевдонаучных публикациях у шести тогдашних кандидатов в членкоры и академики.
В первую очередь претензии возникли к кандидатам в академики, у которых комиссия нашла публикации о так называемых релиз-активных препаратах. Сами производители таких препаратов отвергают обвинения в их неэффективности и не считают их гомеопатией, в то время как комиссия РАН призывала «безоговорочно отклонить» саму концепцию, а подобные лекарственные средства не применять в научно-обоснованной медицине. Тогда два кандидата на места академика и членкора РАН, которые имели статьи о релиз-активных препаратах и к которым у комиссии были вопросы, выбыли из гонки еще на этапе своих отделений.