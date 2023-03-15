Китай объявил о возобновлении выдачи туристических виз иностранцам

Как сообщил консульский департамент МИД КНР в социальной сети WeChat, «визовые органы [посольств КНР] за рубежом возобновят рассмотрение и выдачу различных типов виз для иностранцев в Китай». Позже сообщение появилось на сайте посольства Китая в России. В нем отмечается, что с 15 марта будет восстановлено действие неистекших виз, которые были выданы до 28 марта 2020 г. Возобновится выдача различных типов портовых виз, а также будет восстановлен безвизовый въезд на о. Хайнань, безвизовый режим для круизных судов в Шанхае, безвизовый въезд для иностранцев из Гонконга и Макао в провинцию Гуандун и безвизовый въезд для туристических групп из стран АСЕАН в Гуйлинь (Гуанси-Чжуанский автономный район).