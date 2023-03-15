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Китай объявил о возобновлении выдачи туристических виз иностранцам

Российский турбизнес ждет включения механизма безвизовых групповых поездок
Владимир Кулагин
Freepik

Как сообщил консульский департамент МИД КНР в социальной сети WeChat, «визовые органы [посольств КНР] за рубежом возобновят рассмотрение и выдачу различных типов виз для иностранцев в Китай». Позже сообщение появилось на сайте посольства Китая в России. В нем отмечается, что с 15 марта будет восстановлено действие неистекших виз, которые были выданы до 28 марта 2020 г. Возобновится выдача различных типов портовых виз, а также будет восстановлен безвизовый въезд на о. Хайнань, безвизовый режим для круизных судов в Шанхае, безвизовый въезд для иностранцев из Гонконга и Макао в провинцию Гуандун и безвизовый въезд для туристических групп из стран АСЕАН в Гуйлинь (Гуанси-Чжуанский автономный район).

Как пишет агентство Bloomberg, по данным министерства общественной безопасности Китая, в 2022 г. было совершено всего 115,7 млн въездных и выездных поездок, что на 20% меньше от поездок до начала пандемии коронавируса в 2019 г. Полное открытие страны демонстрирует, что Пекин окончательно оставил позади политику «нулевой терпимости» к COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных