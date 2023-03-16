Рособрнадзор предложил проверять школы на добросовестность

К уже существующим видам профилактических мероприятий ведомства, таким как консультирование, объявление предостережения, профилактический визит, документом предлагается добавить «меры стимулирования добросовестности». Это предлагается сделать для соблюдения участниками образовательного рынка обязательных положений вроде требований, прописанных во ФГОС, требований по обеспечению доступности для инвалидов и др., чтобы «снизить риск нарушения прав человека на получение качественного образования».