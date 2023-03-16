Рособрнадзор предложил проверять школы на добросовестность

Рособрнадзор предложил проверять школы на добросовестностьРуководителей организаций, отвечающих всем требованиям, будут «поощрять нематериально»
Для того чтобы мотивировать государственные и частные школы выполнять обязательные требования, Рособрнадзор предлагает «нематериально поощрять» добросовестные образовательные организации. Ведомство также представило «критерии добросовестности», следует из подготовленного им документа. Изменения предлагается внести в положение о государственном контроле в сфере образования.
К уже существующим видам профилактических мероприятий ведомства, таким как консультирование, объявление предостережения, профилактический визит, документом предлагается добавить «меры стимулирования добросовестности». Это предлагается сделать для соблюдения участниками образовательного рынка обязательных положений вроде требований, прописанных во ФГОС, требований по обеспечению доступности для инвалидов и др., чтобы «снизить риск нарушения прав человека на получение качественного образования».