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Рособрнадзор предложил проверять школы на добросовестность

Руководителей организаций, отвечающих всем требованиям, будут «поощрять нематериально»
Егор Губернаторов Яна Суринская
РИА Новости

Для того чтобы мотивировать государственные и частные школы выполнять обязательные требования, Рособрнадзор предлагает «нематериально поощрять» добросовестные образовательные организации. Ведомство также представило «критерии добросовестности», следует из подготовленного им документа. Изменения предлагается внести в положение о государственном контроле в сфере образования.

К уже существующим видам профилактических мероприятий ведомства, таким как консультирование, объявление предостережения, профилактический визит, документом предлагается добавить «меры стимулирования добросовестности». Это предлагается сделать для соблюдения участниками образовательного рынка обязательных положений вроде требований, прописанных во ФГОС, требований по обеспечению доступности для инвалидов и др., чтобы «снизить риск нарушения прав человека на получение качественного образования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных