В российских школах пройдут «Разговоры о важном» по годовщине присоединения Крыма

В российских школах пройдут «Разговоры о важном» по годовщине присоединения КрымаПодобные акции станут постоянной частью работы с молодежью
20 марта в российских школах пройдут «Разговоры о важном» в честь присоединения Крыма, сообщает официальный Telegram-канал проекта. Новые материалы по внеурочному занятию размещены на портале «Единое содержание общего образования». Планируется, что во время урока школьники посмотрят и обсудят видеоролики «Мы снова вместе!», «Крым в сердце каждого из нас», «Артек», а также изучат интерактивную карту полуострова и крупные города.
Учащиеся 5–11-х классов также обсудят события «русской весны» (так называют события, когда о независимости провозгласили территории в Донбассе, а Крым присоединили к России), которые объясняются в материалах следующим образом: «Массовое общественно-политическое движение против действий украинских властей, в защиту статуса русского языка, охватившее с конца февраля – начала марта 2014 г. Крым и другие регионы исторической Новороссии после государственного переворота, ставшего итогом «Евромайдана» в Киеве».
Особое внимание в методических материалах уделяется развитию Крыма после 2014 г.: введению в эксплуатацию Таврической и Балаклавской ТЭС, решению вопросов с обеспечением водой, открытию нового аэровокзального комплекса в Симферополе, строительству и вводу в эксплуатацию Крымского моста, а также строительству жилых домов, общественных зданий, школ, больниц. «Крым, наш русский, российский Крым, навсегда с нами. «Русская весна», начавшаяся девять лет назад, вспоминается и празднуется каждый год. Этим праздником мы вспоминаем мужество наших героев, провозглашаем мир и единство России», – говорится в методических материалах.
«Разговоры о важном» – это цикл внеурочных занятий, посвященных «ключевым аспектам жизни человека в современной России». Занятия проходят с начала учебного года (с 2022 г.) каждый понедельник первым уроком, на которых с учащимися обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах». Кроме того, каждая неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России.
Это проект, который осуществляется по линии Росмолодежи и используется для продвижения государственнических составляющих, отмечает политолог Александр Немцев.
Говорить с детьми о сложных ситуациях, которые происходят вокруг, – это непростая задача для педагога, отмечает семейный психолог, специалист психологической платформы Alter Елена Кандыбина. По ее словам, сложные вопросы учителям стоит раскрывать максимально нейтрально, говорить об этом только как об одном из возможных взглядов. «Нужно помнить, что беседа должна происходить на уровне, доступном детям этого возраста. Можно ориентироваться на книги, рассказывающие о сложных событиях, для детей соответствующего возраста, использовать из них отрывки, где действуют дети», – считает Кандыбина.
Доносить сложную информацию о разных событиях, в том числе о военных действиях, можно и нужно детям, однако следует учитывать и их возраст, подчеркивает юнгианский психотерапевт сервиса «Ясно» Светлана Абакумова. По ее словам, беседуя о таких темах с младшими школьниками, необходимо также говорить «о любви, защите, безопасности» как со стороны родителей, так и государства. «Со старшими школьниками сложнее, им необходимо прививать также чувство ответственности», – подчеркивает эксперт.