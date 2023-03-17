В российских школах пройдут «Разговоры о важном» по годовщине присоединения Крыма

Особое внимание в методических материалах уделяется развитию Крыма после 2014 г.: введению в эксплуатацию Таврической и Балаклавской ТЭС, решению вопросов с обеспечением водой, открытию нового аэровокзального комплекса в Симферополе, строительству и вводу в эксплуатацию Крымского моста, а также строительству жилых домов, общественных зданий, школ, больниц. «Крым, наш русский, российский Крым, навсегда с нами. «Русская весна», начавшаяся девять лет назад, вспоминается и празднуется каждый год. Этим праздником мы вспоминаем мужество наших героев, провозглашаем мир и единство России», – говорится в методических материалах.