Мишустин рассказал о запуске регистра доноров костного мозга

Мишустин рассказал о запуске регистра доноров костного мозгаПремьер-министр назвал также число построенных и реконструированных ФАПов
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г. Начиная блок о здравоохранении, он назвал важнейшей государственной задачей повышение продолжительности жизни и укрепление здоровья человека.
За прошлый год в стране построили более 270 больниц и поликлиник, а также больше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), в 1300 объектах был завершен ремонт. Также было поставлено 37 000 единиц оборудования и 2 000 машин скорой помощи. Исходя из паспорта программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», по которой в том числе строятся или реконструируются ФАПы, общее финансирование с 2021 по 2025 гг. составляет 550 млрд руб., непосредственно в 2023 г. на нее выделено 100 млрд руб.
Была также расширена доступность высокотехнологичной помощи, ее бесплатно получили 1,5 млн человек, в том числе были проведены дорогостоящие операции на сердце, сосудах, трансплантация органов и тканей, рассказал премьер. Мишустин рассказал также о медицинской реабилитации, которую прошли 1,3 млн человек, он отметил, что кроме стационарного вида получения этой помощи, стал возможен и амбулаторный, для этого было оснащено 150 региональных медорганизаций на сумму 9 млрд руб.
Премьер-министр напомнил депутатам, что в ходе прошлогоднего отчета в Госдуме он просил ускорить принятие законопроекта о едином реестре доноров костного мозга. Он поблагодарил парламентариев за то, что это было сделано. «Реестр работает с сентября. В него перенесена информация более чем о 190 000 людей, желающих помочь. Что почти в три раза превышает количество записей в существовавшем ранее самом крупном локальном регистре», – сообщил Мишустин.
Госдума приняла закон, который в том числе предусматривал создание в России федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в апреле 2022 г. Отдельным постановлением правительства были определены правила ведения регистра. Его оператором было назначено Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), которым с 2020 г. руководит Вероника Скворцова.
Еще на этапе до внесения законопроекта в Госдуму к нему появились вопросы. Представители «Русфонда», в частности, сообщали, что разработчики законопроекта не стали закреплять право НКО участвовать в создании единого регистра. Например, в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова того же «Русфонда» на сегодняшний день почти 80 000 потенциальных доноров. Как пояснил «Ведомостям» президент «Русфонда» Лев Амбиндер, фонд в прошлом году предлагал поправки для исправления этой ситуации, но никаких нормативно-правовых актов пока так и не последовало. «НКО по-прежнему заинтересованы во вступлении в федеральный регистр», – пояснил он.
До создания единого регистра доноров костного мозга в России действовало 14 баз доноров. Замгендиректора НМИЦ имени Дмитрия Рогачева Михаил Масчан пояснил, что они продолжают функционировать, но объединяются в сеть через единого оператора ФМБА. «Регистры существовали с плохой регуляторикой. Так как речь о передаче важных данных-донора и пациента – было важно сделать так, чтобы данные передавались по защищенным каналам. Такие правила появились, государство может оплачивать компенсацию доноров, защищать их данные», – назвал он преимущества создания единого регистра.
В заключении блока о здравоохранении Мишустин рассказал о запуске расширенного неонатального скрининга, он позволяет диагностировать 40 врожденных наследственных заболеваний на ранней стадии. «Незамедлительно оказывать помощь и назначит необходимое лечение. Речь идет о спасении нескольких тысяч жизней малышей ежегодно», – сообщил премьер, добавив, что ранее такой скрининг был доступен только в пилотных регионах. Ранее главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев оценил снижение младенческой смертности на 13% вследствие расширения обследований в первый год новорожденного.
Многозадачность в решении одной проблемы – это стиль председателя правительства, так оценил отчет Мишустина глава Минздрава Михаил Мурашко отвечая на вопрос журналистов. «Сегодня Россия имеет самый низкий показатель младенческой смертности за всю историю. Чтобы снизить детскую инвалидность был по поручению правительства внедрен неонатальный скрининг – 40 врожденных и наследственных заболеваний. Сегодня он позволил выявить заболевания, которые мы можем корректировать», – сказал Мурашко. Он также заявил, что не забывается реализация национальных проектов, по его словам, вся работа в комплексе делает задачу увеличения продолжительности жизни до 78 лет к 2030 г. реалистичной.