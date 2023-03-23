Мишустин рассказал о запуске регистра доноров костного мозга

Еще на этапе до внесения законопроекта в Госдуму к нему появились вопросы. Представители «Русфонда», в частности, сообщали, что разработчики законопроекта не стали закреплять право НКО участвовать в создании единого регистра. Например, в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова того же «Русфонда» на сегодняшний день почти 80 000 потенциальных доноров. Как пояснил «Ведомостям» президент «Русфонда» Лев Амбиндер, фонд в прошлом году предлагал поправки для исправления этой ситуации, но никаких нормативно-правовых актов пока так и не последовало. «НКО по-прежнему заинтересованы во вступлении в федеральный регистр», – пояснил он.