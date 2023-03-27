В России могут ввести единый стандарт антитеррористической защищенности школ

Сидящий у дверей школы охранник к вопросам безопасности имеет косвенное отношение, потому что опасность находится не снаружи, а внутри школы, говорит член профсоюза «Учитель» Леонид Перлов. По его словам, дети сейчас находятся в агрессивной социальной среде. «До тех пор пока уровень излишнего милитаризма в воспитании в детских садах и школах будет оставаться таким высоким, как сейчас, проблема не решится. Также значительное влияние оказывают взаимоотношения в семье», – отметил он. Наличие квалифицированных психологов в школах способно решить вопрос в отдельных случаях, но психологов такого ранга, которые после получения профильного образования много лет работали бы в школьной среде, крайне немного, заключил Перлов.