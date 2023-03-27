В России могут ввести единый стандарт антитеррористической защищенности школ

В России могут ввести единый стандарт антитеррористической защищенности школОсобое внимание будет уделено единым требованиям к частным охранным организациям
Депутаты предлагают ввести единый стандарт антитеррористической защищенности школ, который будет обязательным для исполнения во всех учебных заведениях страны. Об этом заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам дискуссии на круглом столе «Безопасность образовательных организаций в современных условиях». По его словам, стандарты уже находятся в разработке, они должны быть не только на уровне нормативно-правовых актов, но и закона. «В стандартах необходимо прописать единые требования к частным охранным организациям, охраняющим школы. При этом надо обратить внимание на необходимость наличия у работников частных охранных организаций профессионального образования или свидетельства о квалификации в сфере антитеррористической защиты», – отметил он.
Зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев отметил, что, несмотря на уже принятые меры, общество столкнулось с вооруженными нападениями на школы и агрессивным поведением учащихся по отношению к своим сверстникам с использованием оружия. «Остается проблемным вопрос обеспечения образовательных организаций квалифицированной охранной. К сожалению, кадровый состав охранников с учетом низкой оплаты труда и отсутствия льгот формируется из пенсионеров и женщин, которые не способны противостоять вооруженным преступникам», – подчеркнул он. В одном ряду с этим стоят проблемы недостаточного финансирования школ и колледжей и недооценка должностными лицами террористических угроз. Валеев призвал «не превращать образовательные учреждения в тюрьмы» и отказаться от шаблонных решений проблем безопасности.
Председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова указала на то, что инфраструктура безопасности в школах регулируется 5–10 нормативными актами разных ведомств, две трети из них касаются противопожарной безопасности. Документы также зачастую противоречат друг другу. «Когда приходят в школу представители силового блока, то говорят, что на все окна на первом этаже нужно поставить решетки. На следующий день приходит пожарная служба и говорит, что решетки нужно незамедлительно снять», – отметила сенатор. Необходимо прийти к унификации подходов по обеспечению безопасности вместе с представителями МЧС, Росгвардии, Минздрава и других ведомств, заключила Гумерова.
Свыше 90% образовательных организаций имеют региональное или муниципальное подчинение, поэтому обеспечение их безопасности относится к сфере полномочий субъектов, напомнил статс-секретарь – заместитель министра просвещения Андрей Корнеев. По его словам, в ходе анализа работы региональных органов ведомство выделило сразу несколько проблем в сфере безопасности, первая из которых – это дефицит финансовых средств в региональных и местных бюджетах. «Для полного выполнения требований антитеррористической защищенности регионам нужно выделить порядка 42 млрд руб.», – указал он. Вторая проблема – это невозможность по объективным причинам выполнить общие требования по антитеррористической защищенности: значительная часть зданий, где расположены образовательные организации, строили в советский период или ранее. Третья проблема – низкий уровень подготовки работников школ и сотрудников охраны, заключил он.
Трагедии последних лет в школах показали, что прежде всего надо доверить охрану учебных заведений людям, имеющим специальную подготовку, рассказала «Ведомостям» первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова. «Детей должны охранять вооруженные профессионалы, а не красная кнопка, которую не всегда даже успевают нажать», – отметила она. Лантратова добавила, что вместе с главой фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым внесла законопроект, которым предлагает наделить Росгвардию полномочиями по охране школ, детских садов и колледжей. «Это потребует увеличения штата сотрудников Росгвардии, но это реальная необходимость! Если этот вариант не нравится, пусть найдут другое решение проблемы, но решат ее», – заключила она.
Сидящий у дверей школы охранник к вопросам безопасности имеет косвенное отношение, потому что опасность находится не снаружи, а внутри школы, говорит член профсоюза «Учитель» Леонид Перлов. По его словам, дети сейчас находятся в агрессивной социальной среде. «До тех пор пока уровень излишнего милитаризма в воспитании в детских садах и школах будет оставаться таким высоким, как сейчас, проблема не решится. Также значительное влияние оказывают взаимоотношения в семье», – отметил он. Наличие квалифицированных психологов в школах способно решить вопрос в отдельных случаях, но психологов такого ранга, которые после получения профильного образования много лет работали бы в школьной среде, крайне немного, заключил Перлов.