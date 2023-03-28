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Прокуратура обязала техникумы и вузы выплатить долг по стипендиям на 28 млн рублей

Причина задержки – недофинансирование со стороны учредителей вузов
Анастасия Майер
Стипендия – это субсидия на иные цели, за доведение которой отвечает Главный распорядитель бюджетных средств / vk.com/off_omgups

Западно-Сибирская транспортная прокуратура обязала ряд сибирских транспортных вузов и техникумов выплатить долги по стипендии 8765 студентам за 2023 г. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Общий размер задолженности за январь и февраль составил более 28 млн руб. Речь идет о студентах Сибирского государственного университета путей сообщения, Омского государственного университета путей сообщения, Сибирского государственного университета водного транспорта, а также их филиалов, Омского летно-технического колледжа гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского – филиала ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б. П. Бугаева», красноярского филиала им. Героя Советского Союза В. С. Молокова и Кызылского транспортного техникума.

Представитель пресс-службы прокуратуры пояснил «Ведомостям», что речь шла о задержках по выплате государственной академической и социальной стипендии. Главная причина происшедшего – недофинансирование со стороны учредителей, которым были подведомственны вузы, пояснил собеседник в надзорном ведомстве. Это Росморречфлот, Росавиация и Росжелдор. Руководителям образовательных учреждений также объявили предостережения о недопустимости нарушения закона. «Ведомости» направили запросы в Минтранс, а также подведомственные ему органы – учредители вузов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных