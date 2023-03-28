Прокуратура обязала техникумы и вузы выплатить долг по стипендиям на 28 млн рублей

Западно-Сибирская транспортная прокуратура обязала ряд сибирских транспортных вузов и техникумов выплатить долги по стипендии 8765 студентам за 2023 г. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Общий размер задолженности за январь и февраль составил более 28 млн руб. Речь идет о студентах Сибирского государственного университета путей сообщения, Омского государственного университета путей сообщения, Сибирского государственного университета водного транспорта, а также их филиалов, Омского летно-технического колледжа гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского – филиала ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б. П. Бугаева», красноярского филиала им. Героя Советского Союза В. С. Молокова и Кызылского транспортного техникума.