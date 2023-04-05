«Дочка» АФК «Система» выпустила технологию для производства лекарств от рака

У некоторых российских компаний с R&D лабораториями есть подобные разработки, но используются они только на собственных производствах. В частности с помощью собственной технологии наработки рекомбинантных терапевтических белков биофармацевтическая компания Biocad делает такие препараты, как нетакимаб для терапии псориаза и пролголимаб для терапии меланомы. При этом, как сообщил «Ведомостям» представитель Biocad, планов коммерциализировать технологию у компании нет. «Система-биотех», в свою очередь, впервые предложит полученное решение всему рынку.